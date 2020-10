John Lennon suena como nunca en su 80 cumpleaños

Uno de los músicos más emblemáticos de la historia debería estar soplando 80 velas. Si un fan desalmado no se hubiera cruzado en su camino, John Lennon ya entraría en su octava década de vida con una trayectoria que le ha convertido en una leyenda. Se ganó un puesto destacado en la historia como uno de los fundadores de los Beatles. Fue uno de los músicos más idealistas que recordamos, con una personalidad única y un gran talento, de forma que nunca dejó de experimentar con la música, las letras, la poesía e incluso con la interpretación.

Fue un niño despierto, interesado por el mundo que le rodeaba, en un momento histórico marcado por el conflicto europeo en que los nazis bombardeaban su Inglaterra natal. Su padre siempre fue una figura ausente y la muerte prematura de su madre Julia le marcó irremediablemente para el resto de su vida.

Junto a Paul McCartney se embarcó en una aventura musical que acabaría convirtiéndose en uno de los grupos más importantes e influyentes del mundo. Junto a Ringo Starr y George Harrison, los Beatles revolucionaron la escena cultural desde los años 60 y se convirtieron, como ellos mismos reivindicaban, en un grupo más famoso que Jesucristo.

Después de muchas diferencias y encontronazos, el grupo se disolvió, y Lennon comenzó una también exitosa carrera en solitario convertido en uno de los iconos del pacifismo y del movimiento hippie, siempre de la mano de su pareja, la artista asiática Yoko Ono. Lennon falleció de forma prematura a los 40 años, cuando Mark Chapman le disparó hasta en cinco ocasiones por la espalda cuando salía de su apartamento en Manhattan. Recientemente, el asesino confeso del exbeatle ha pedido perdón por su delito desde la cárcel.

JOHN LENNON. GIMME SOME TRUTH. DELUXE BOX SET.

Pre-order now at https://t.co/ZQjgjBCkDB

36 tracks on 2 CDs + Blu-Ray. New mixes in HD 24-96 Stereo, 5.1 Surround & Dolby Atmos.

Exclusive 124 Page Book.

Double-sided poster, 2 postcards & bumper sticker.#GIMMESOMETRUTH pic.twitter.com/2tl7DYnwjo — John Lennon (@johnlennon) September 25, 2020

Para celebrar los 80 años que Lennon debería estar cumpliendo, ya podemos disfrutar una nueva edición de su música. De la mano de Yoko y de su hijo Sean, llega una colección recopilatoria de los 36 temas más relevantes de la trayectoria en solitario del músico llamada Gimme some truth. The Ultimate Mixes.

"John era un hombre genial, con un sentido del humor y una comprensión enormes". Con estas palabras, la que fue su esposa le recuerda en el prólogo de esta colección. El álbum, cuyo titulo alude a unas declaraciones que el músico hizo en 1971 para denunciar la hipocresía de los políticos, incluye sus mayores éxitos, como Imagine, Give Peace A Chance, Happy Xmas (War Is Over), God, Power To The People, Working Class Hero, Gimme Some Truth, Angela, Woman, Love, Oh Yoko!, Every Man Has A Woman Who Loves Him o Jealous Guy.

John Lennon suena como nunca en su 80 cumpleaños

John Lennon es uno de los grandes compositores de su generación, y a lo largo de su carrera creó grandes canciones que ahora son completamente atemporales. En estas canciones, remezcladas y presentadas con un sonido nunca entonces escuchado, se pueden ver todas las facetas de Lennon: el compositor, el pacífico, el revolucionario, el activista, el sincero, el modelo a seguir.