Aya Nakamura, el empoderamiento femenino del Género Urbano

Sí, el Género Urbano es mucho más que 'Gasolina', letras machistas y canciones compuestas por hombres. Hace tiempo que el estilo evolucionó y ¡Atención! porque las mujeres vienen pisando fuerte. Una de las diosas con las que ha renacido este género es Aya Nakamura, igual por el nombre no la reconoces pero seguro que has tarareado más de una vez: Oh Djadja...Y a pas moyen Djadja. Sí, sí, este temazo es suyo y con él consiguió la certificación diamante. Tal fue su éxito que Maluma cayó rendido a sus pies y no pudo resistirse a hacer un remix con ella de la canción.

A quienes critican su maquillaje descarado, sus uñas kilométricas, su tono fanfarrón o su ropa ajustada y atrevida, Aya Nakamura tiene una cosa que decirles: "Bla, bla, bla, cierra la puerta", como recita su canción Pookie.

En una habitación de hotel en París, allá por 2018, la cantante franco-maliense se estaba preparando para celebrar la venta de 200.000 copias de su segundo álbum Nakamura, que la convirtió en la artista femenina más reproducida de Francia.

Gran parte de la culpa de esto la tiene la segunda canción del disco, Djadja, un tema en el que Aya desafía y señala a un hombre que mintió acerca de mantener relaciones sexuales con ella, combinando una melodía romántica con rimas fulminantes. En Holanda, este single se convirtió en la primera canción francesa femenina en ubicarse a la cabeza de las ventas desde 1961, cuando lo hizo "Je ne regrette rien" de Edith Piaf.

Aya Nakamura, el apoderamiento femenino del reggaetón

Djadja se ha transformado en un himno de empoderamiento femenino que alcanza más de 683 mil millones de visitas en Youtube. Versos de la canción como "yo no soy tu madre, no te daré lecciones" o "me querías tener pero no supiste cómo" invadieron las calles francesas en noviembre enfrentando al machismo y la violencia contra las mujeres.

Aya es fiel a sí misma y con su lenguaje crudo y sincero ha creado una auténtica revolución musical sin fingir ser ningún personaje. Ella misma afirmó que no sabía mucho de feminismo pero sus melodías simplemente expresaban sus pensamientos "¿Por qué debería mencionar esto en mis canciones? No me voy a inventar un papel, sonaría demasiado falso. Pero estoy feliz si mis canciones hablan por sí mismas", confesó.

Aya Danioko toma el nombre artístico de Nakamura por el personaje Hiro Nakamura, un héroe capaz de teletransportarse al pasado y al futuro y es que la cantante francesa también quiere dejar una cosa clara para tiempos venideros: Nunca nadie más volverá a crecer sin mujeres negras como icono. A pesar de su renuncia a abordar el feminismo, Nakamura quiere cambiar la forma en que se percibe el éxito de las mujeres en Francia, especialmente para las mujeres negras.

Ver esta publicación en Instagram A vrai dire .. Una publicación compartida de LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) el 12 Sep, 2020 a las 7:53 PDT

La artista francesa, a sus 25 años, aborda las relaciones, el coqueteo y las amistades femeninas en canciones cortas y pegadizas que combinan el R & B con los ritmos del reggaeton y el afropop. Canta en francés, pero sus letras están llenas de expresiones tomadas del inglés, árabe y bambara, el idioma maliense que hablan sus padres, una mezcla cosmopolita que atrae a los jóvenes de Francia que crecieron escuchando R & B estadounidense, rap francés y canciones influenciadas por la música africana y caribeña.

Aya Nakamura no para de escalar hasta la cúspide más alta de la fama, con admiradores apoyándola desde toda Europa y gran parte de África Occidental. Y es que las canciones de Aya arrasan en cada sitio que suenan, nosotros tampoco podemos evitar decirlo bien alto: ¡Amamos a Aya Nakamura!