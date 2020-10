Juancho Marqués: “Voy a desaparecer y dejar de sacar música por un tiempo largo”

Las letras de Juancho Marqués son capaces de emocionar hasta la más sólida roca. Cada estrofa del cantante sevillano es tan sentida que Marqués es hoy en día uno de los raperos más aclamados del panorama español.

Después de haber pisado escenarios de todos los lugares de España y haberse convertido en ídolo para mucha gente, el artista pide un poco de tiempo, por eso, el pasado viernes 2 de octubre comunicó a través de su cuenta de Twitter que ha decidido hacer una pausa en su carrera musical: "Después de lo que queda por salir, que son featurings con amigos, voy a desaparecer y dejar de sacar música por un tiempo largo".

Pero, tranquilos, porque la razón de su alto en el camino no es otra que seguir siendo fiel a sí mismo y dedicar el tiempo necesario a lo que él denomina "el proyecto de su vida", por lo que este parón no es un adiós, simplemente un hasta luego. Y es que Marqués quiere dar toda su energía para obtener un resultado de calidad en su futuro proyecto, aunque esto suponga no sacar nuevos temas en un tiempo: "Llevo meses trabajando en hacer el proyecto de mi vida, y hasta dentro de un año y medio por lo menos no creo que esté terminado".

Ante este tweet, la duda se apoderó de sus fans, que incendiaron las redes sociales ante la incertidumbre de cuándo sería el día que volvieran a escuchar un tema de Juancho. Por eso, el rapero tuvo que volver a explicar sus palabras, pues parecían no haber quedado claras. "Me refería sólo a parar un tiempo de publicar música, con el objetivo de dedicarle más y volver con cosas mejores. No a dejar de dar conciertos ni decir que desaparezco pa hacerme el chulo", aclaró el cantante.

Lo cierto es que ahora tenemos más ganas que nunca de saber que se trae entre manos, porque con sus tweets, nos ha dejado las expectativas muy altas: "Quiero hacer algo especial y arriesgado, de hecho ahora mismo llevamos bastantes cosas avanzadas, pero aún nos queda. Espero que cuando vuelva me sigáis queriendo", concluyó.

Un icono del underground madrileño y la música urbana

Si hay algo característico de la trayectoria de Juancho Marqués es que es un artista camaleónico. Siempre en busca del cambio, arriesgando por estilos nuevos y al acecho de las mezclas más atractivas. Todo esto hace que Marqués se haya desligado de lo que conocemos como rap o hip hop tradicional.

Juancho Marqués comenzó su carrera musical en 2010 con el grupo Suite Soprano, pero en 2015, decidió terminar el camino del grupo y continuar su carrera en solitario.

En 2016, el rapero publicó The Blues, un trabajo considerado como el 2º Mejor Álbum de Rap, una pieza muy cuidada con mucho peso en el carácter audiovisual y que marcó un antes y un después en este género musical, era la primera vez que un rapero se atrevía con sonoridades muy cercanas al indie y al pop.

Blue Sundays fue su segundo disco en solitario, un trabajo que es un oasis de estilos diferentes y atrevidos, el cual alcanzó rápidamente el número 1 en la lista "Lo más viral de España" de Spotify.

Su último álbum, Uno nace con ansias de comenzar de nuevo poniendo un punto y final a su trayectoria anterior, aunque sin olvidar todas las piedras que guarda del camino, así es cómo lo recogen sus letras, hablando de amor, muerte, superación...

Estos y muchos más son los éxitos de una trayectoria musical muy personal y que ha vivido la metamorfosis desde el género underground al producto mainstream, demostrando una evolución y maduración envidiables. Aguardaremos lo que haga falta para oír los nuevos temas de Juancho Marqués porque sabemos que la espera merecerá la pena