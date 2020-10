El bonito homenaje de Marwán a su padre

El nuevo disco de Marwán habla de la vida como un ring de boxeo, con sus golpes, sus caídas y sus alzamientos, una de las personas que ha aportado esta filosofía de vida a Marwán es su padre.

El cantautor ha querido que su disco, El viejo Boxeador rindiera homenaje a su figura, y lo ha hecho no sólo con sus letras, sino también compartiendo con él la portada de su obra, algo que Marwán ha definido en su cuenta de Instagram como lo mejor que ha hecho en su vida como músico "Todos estos días en las entrevistas he dicho que lo más bonito y mejor que he hecho en mi vida como músico no es ninguna de las canciones, actuaciones o éxitos logrados. Para mí lo mejor es compartir junto a mi padre la portada de mi último disco".

Una de las canciones del último disco de Marwán dice así "Seguiremos el camino, seguiremos, seguiremos..." y es que al escuchar este disco sentimos que en la vida no pasa solo un tren, sino dos, tres y todos los que estemos dispuestos a coger siempre que tengamos la fuerza y el coraje de un león. Y justamente esa resistencia de aferrarse a la vida la plasma Marwán en su trabajo bajo el reflejo de su progenitor, que fue un refugiado palestino.

"No podríais imaginar las cosas que ha tenido que enfrentar. Su ejemplo de seguir adelante a pesar de esas circunstancias tenía su reflejo perfecto en el disco"

Marwán, con la sensibilidad de sus canciones, no sólo ha demostrado ser uno de los cantautores con más talento del panorama musical español, sino también estar muy concienciado con los problemas de nuestro alrededor, por eso, aprovechó su post de Instagram para animar a la gente a ayudar al pueblo palestino.