Todo lo que sabemos de iPhone 12 de Apple

Con el anuncio del evento para el día 13 de octubre, que será para desvelar el iPhone 12 con casi total seguridad, se abre la puerta a que hagamos un recopilatorio de lo que sabemos y de lo que nos gustaría ver en la nueva generación de teléfonos de Apple para este final de año.

Empezaremos diciendo que, por primera vez, parece que cuatro teléfonos van a formar la familia: el iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y por último el modelo básico, que se llamaría iPhone 12 Mini. No obstante, hay indicios que el iPhone 12 Max acabaría siendo el iPhone 12 a secas.

Se esperan grandes mejoras, incluyendo el primer teléfono de Apple con 5G, un escáner LiDAR (sensor de luz solar) en la parte trasera, nuevos tamaños de pantalla y más potencia con el chip A14 Bionic, que debutó en el iPad Air 4.

¿Cuándo salen?

Sabemos que el 13 es la fecha del anuncio, pero la de salida es otro cantar. Una variedad de rumores asegura que se podrá reservar a partir del día 16, y que el envío empezaría la semana del 19 al 23, todas las fechas este mismo mes de octubre. Eso sí, tanto el iPhone 12 Pro como el iPhone 12 Pro Max no estarían listos hasta el mes de noviembre.

¿Cuánto costarán?

El precio no está claro, con unos filtradores asegurando un precio, y otros manteniendo que habrá versiones 4G con precios diferentes. El más reciente, para las versiones 5G, os lo dijimos hace unos días, pero nunca está de más recordarlo. Está puesto en dólares, pero seguramente acabe siendo el mismo número en euros, mal que nos pese:

Modelo 64GB 128GB 256GB 512GB

iPhone 12 Mini $649 $699 $799 XXX

iPhone 12 $749 $799 $899 XXX

iPhone 12 Pro XXX $999 $1,099 $1,299

iPhone 12 Pro Max XXX $1,099 $1,199 $1,399

Especificaciones

Hemos comentado que el iPhone 12 probablemente traiga un chip A14 Bionic de 5nm, un nuevo procesador que posibilite una gran potencia y eficiencia, se habla del doble de rapidez que antes, incluso una puntuación mayor que el Snapdragon 865, que estamos viendo hasta en la sopa estos últimos meses. Hay que ver si permitirá edición de video en 4K o si le dará más vida a la batería.

La memoria RAM también subiría, de los 4GB de sus antecesores hasta los 6GB que parece que traerán tanto el iPhone 12 Pro como el iPhone 12 Pro Max. En almacenamiento, el iPhone 12 y el iPhone 12 Max vendrán con 128GB y256GB, mientras que el modelo superior se irá hasta los 512GB.

En cuanto a batería, las cifras que se manejan no son tan altas como otros teléfonos de gama premium, pero eso no significa que el rendimiento de los dispositivos no haga que duren bastante más de lo esperado. Las cantidades que se especulan son las siguientes:

iPhone 12 - 2,227mAh

iPhone 12 Max y iPhone 12 Pro - 2,775mAh

iPhone 12 Pro Max - 3,687mAh

El analista Ming-Chi Kuo ha dicho que Apple usaría para estos nuevos iPhone 12 una placa de batería más barata que la usada para la línea 11 (se habla de costar la mitad), que no significaría que sea peor, pero puede haber afectado a que los teléfonos no salgan a un mayor precio todavía. Por supuesto, se espera carga inalámbrica para todos ellos.

Datos, Datos... / TechRadar

Diseño

Parece que el iPhone 12 va a ser un gran cambio respecto a las últimas generaciones. Informes sugieren que se va a volver a inspirar en el diseño del iPhone 4 y 5, con elementos del iPad Pro 2020 por el medio.

La parte trasera se espera que esté hecha de cristal, pero los bordes parece que van a ser más cuadrados que los modelos actuales. Algunas fuentes han hecho comparaciones con el diseño del iPad Pro, y que el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max tendrán bordes de acero inoxidable y serán más afilados por las esquinas, con pantallas planas.

¿El futuro iPhone 12? / TechRadar

(iPhone 12 Toda la Información 2 – TechRadar)

Otra información dice que van a ser muy finos, y que el iPhone 12 estándar, que supuestamente va a tener una pantalla de 5.4 pulgadas, parece más pequeño que el iPhone 7, pero no tanto como el iPhone SE original.

Uno de ellos, el iPhone 12 Pro, podría traer el diseño con el notch antiguo, en vez de uno más pequeño que aprovechara la pantalla mejor. También se espera que la línea 12 sea resistente al agua y polvo, gracias a la certificación IP68, que ya estaba en los iPhone 11.

Pantalla

Parece ser que muchas filtraciones y rumores coinciden, lo que haría del iPhone 12 muy diferente a su antecesor. Los tamaños serían los siguientes:

iPhone 12 - 5.4 pulgadas

iPhone 12 Max - 6.1 pulgadas

iPhone 12 Pro - 6.1 pulgadas

iPhone 12 Pro Max - 6.7 pulgadas

Según Ming-Chi Kuo, todos los modelos vendrán con paneles OLED por primera vez, cosa que no es la primera vez que escuchamos. El iPhone 11 disponía de un panel LCD, mientras que el Pro si llevaba tecnología OLED.

También se especula con el salto a los 120Hz de refresco de pantalla, ya que los actuales están en los 60Hz. Este aumento haría que las pantallas cargaran más rápido y diera una experiencia más suave al hacer scroll por las diferentes aplicaciones y redes sociales que usemos.

Con eso dicho, también hay rumores que Apple está sufriendo para incluir esta tecnología en su modelo Pro, con un analista asegurando que fuentes internas han dicho que no van a incluir los componentes necesarios para hacerlo realidad. En el peor de los casos, ninguno de los modelos lo incluiría hasta 2021.

Cámaras

Las cámaras de tu nuevo iPhone / TechRadar

Parece que se avecinan grandes cambios, para empezar con la inclusión del escáner LiDAR, como en el iPad Pro 2020. Este puede juzgar de forma precisa distancias y profundidad, y permitiría una mejor realidad aumentada y modo retrato. La rumorología habla de que podría estar presente solo en el modelo Pro Max.

En cuanto a número de lentes, parece que podrían ser cuatro, por lo menos en el iPhone 12 Pro. El iPhone 12 tendría una cámara principal de 64MP, subiendo de los 12MP de anteriores modelos, una mejora considerable.

También podría tener varias lentes que soportasen el modo nocturno, y el gran angular podría tener un modo para macros dedicado. Según el reputado Max Weinbach, el iPhone 12 Pro tendrá funcionalidad Smart HDR, para un mejor rendimiento en condiciones de poca luz, con un zoom de 3x que mejora los 2x del iPhone 11.

En lo que a video respecta, parece que tanto la grabación a 4K y 120fps, como el 4K a cámara lenta y 240fps, serán posibles. De la cámara frontal no se ha oído gran cosa, pero también se anticipan grandes cambios.

Sistema operativo iOS 14

iOS 14 es la última versión del sistema operativo, y está disponible ya para los iPhone actuales, y seguramente venga de serie con la nueva línea 12. Así que podemos esperar nuevos widgets de pantalla para personalizar mejor nuestro teléfono, además de una nueva manera de ordenar las aplicaciones llamada “App Library”.

iOS 14 también debuta con nuevas versiones “ligeras y rápidas” de algunas aplicaciones, que permitirá que se usen sin descargarlas en su totalidad. Son las llamadas App Clips, y Apple cree que serán útiles en algunas ocasiones, como al pagar el parking o si tenemos que alquilar algún vehículo en el momento.

Otras mejoras corresponden a la aplicación de mensajería, a la de mapas, Siri y gran variedad de apps de otras compañías. Va a cambiar más de lo que nos imaginamos.

Para ir terminando, Apple está trabajando en un cargador de 20W, que podría incluir en la caja del teléfono, cosa que sería de agradecer para no tener que irnos a Amazon y comprarlo aparte.

Y eso es todo amigos, que decían los Looney Tunes, a esperar el día D y la hora H para ir tachando los aciertos de la quiniela que se ha hecho con el iPhone 12.