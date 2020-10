Este es el invento de Elon Musk que está generando una teoría sobre el control mental

Cada vez que en Anda Ya tocamos el tema de lo paranormal no podemos evitar venirnos arriba. A nuestros oyentes, y a nosotros, nos encanta todo ese entramado de secretos, encubrimientos, enigmas, experimentos que no nos cuentan y esas cosas raras en general a las que no terminamos de encontrar explicación.

Creamos o no en todo este mundillo, no podemos negar que hay situaciones que tienen difícil explicación, y que hay cositas que escapan a nuestro conocimiento. Por no hablar de esos amigos o familiares que aseguran haber vivido en primera persona experiencias indescriptibles, y muy difíciles de explicar.

Dentro de todo este entramado ha aparecido una nueva tendencia con la que se ha fantaseado mucho en el cine, y que nos lleva a volvernos un poquito más locos, el avance de la tecnología y los efectos que esta pueden tener en nosotros.

No podemos negar que en los últimos años ese imparable sector es uno de los que más incógnitas está generando, desde que nos escuchan por dispositivos o que nos controlan, pasando por que Facebook fue creado en realidad por la CIA, o que las empresas de antivirus son las que cometen la mayoría de los hackeos para sacar beneficio con la venta sus productos.

Para conocer un poquito más de cerca este tema hemos llamado a uno de nuestros andayeros, Iván de Fuenlabrada, es un oyente que asegura que uno de los genios de este siglo, el sudafricano Elon Musk, conocido por ser el fundador de Tesla y otras compañías como Paypal, está trabajando en un chip, que se insertará en nuestra sien, que ayudará a controlar los dispositivos electrónicos. Algo muy útil para las personas con movilidad reducida.

Hasta aquí, todo bien porque es cierto que el científico está buscando maneras de conectar a los seres humanos con los ordenadores. Sin embargo, para Iván, esto no es todo, nuestro andayero está preocupado por la seguridad de sus pensamientos “pueden insertarnos recuerdos que no son nuestros, o borrar algunos que ya tenemos. Incluso meternos publicidad mientras dormimos, almacenar sueños o elegir con qué soñamos”. Ahora cada uno que piense lo que quiera, mientras nos dejen…

Si quieres enterarte de todo lo que hemos hablado sobre conspiraciones y temas peliagudos, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

