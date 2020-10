40 cosas sobre Lalachus, por Lalachus

1. Nombre completo: Laura Yustres Vélez.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1990, Madrid.

3. ¿Qué estudiaste? Comunicación Audiovisual.

4. Un twittero favorito: @Jotaderos.

5. La canción que más veces has escuchado en tu vida: Me gustaba muchísimo Eres tú de Mocedades.

6. Un artista favorito: Abba.

7. La cinta de VHS que destrozaste de verla tantas veces: El valle encantado.

8. Un crush de la adolescencia: Devon Sawa en Cásper.

9. Un crush actual: Quim Gutiérrez.

10. Un reto de TikTok o de Youtube que nunca harías: El reto de comer chuches japonesas.

11. El primer concierto al que recuerdes acudir: El primero no me acuerdo. Sé que quería haber ido al de OT, pero no fui. Diré The Cranberries con mi hermana.

12. Una serie que te haya enganchado hasta ver varios capítulos seguidos: La que he visto ahora que me ha flipado muchísimo ha sido La Extraordinaria Playlist de Zoe.

13. Un hobby: Hacer vídeos con la canción de Pryca.

14. En el instituto era la más… Gansa.

15. Algo que no soportes, que te pone enferma: No soporto la gente que tiene una moralidad muy alta.

16. Si viésemos tu historial de internet estaría lleno de: Vídeos de anuncios de los noventa.

17. Tu carpeta del instituto estaba forrada de fotos de: Me gustaba muchísimo Alejo Saura. También de fotos del grupo A*Teens. Pero realmente estaba llena de imágenes de Pasión de Gavilanes.

18. Una causa social por la que luchar: Por los animales.

19. Un plan perfecto de fin de semana: Comer tortitas y guarreo extremo y ver una serie que me este flipando.

20. Un guilty pleassure: Me gusta mucho ver el canal de LoveYoli de Instagram.

21. Una frase o coletilla que repites mucho: Esto es un dramón García.

22. Tu personaje favorito de dibujos animados: Me gustaba mucho el Inspector Gadget.

23. Tu película favorita: Dirty Dancing.

24. Algo que se te da fatal: Decir la “r”.

25. Si crearas un grupo de música, ¿con qué artista sería?: Flos Mariae.

26. Le pediría un autógrafo a…. Arturo Valls.

27. Si tuvieses a la chica de “Zara (será)” delante, ¿qué le dirías? Le diría “Neni, no se dice seara, se dice habla bien”.

28. Algo que te haga muy feliz: Mi perro Lucas.

29. Lo que más de menos echas del Messenger: El zumbido y el sticker que era un gorrinillo que bailaba.

30. Lo que más pereza te da de las redes sociales: Que todo el mundo sabe de todo y tiene mucha opinión.

31. Un consejo que le darías a la Laura adolescente: Que siga así, que le va ir todo muy bien.

32. Twitter, Instagram o TikTok: Twitter.

33. El contacto más guay que tengas en el móvil: Jordi Cruz de Art Attack.

34. Alguien a quien no dejarías nunca en visto en Whatsapp: A mi hermana.

35. La revista de tu adolescencia que más te gustaba: Era muy de Bravo, pero me gustaba más la Nuevo Vale porque era más picantona.

36. Un viaje que recuerdes: A Barcelona con mi hermana.

37. Una moda que debería volver: Volver a usar Yavoys.

38. Si pudieses conocer a un artista, ¿quién sería? A Karina.

39. Lo más extraño que te hayan dicho por redes sociales: Que me parezco a Zooey Deschanel.

40. ¿Lees las críticas de los haters? Ya no.