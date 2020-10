‘Verano del 85’ llega a la cartelera al ritmo de Rod Stewart y The Cure

Verano del 85, una de las películas más esperadas del año, llega a las salas al ritmo de In Between Days de The Cure. La película del francés François Ozon, uno de los cineastas galos más prometedores de los últimos tiempos, recibió muy buenas críticas durante su estreno en el festival de San Sebastián, y aunque algunos tuvieron la mala baba de compararla con Call Me By Your Name por tratar de una pareja homosexual tardoadolescente y desarrollarse durante un verano, lo cierto es que esta película es muy diferente a la de Luca Guadagnino por dos motivos: su narración se basa en el misterio y la relación de los protagonistas está marcada por un espíritu trágico.

Pero Verano del 85 es tan solo una de las diferentes opciones que encontraremos este fin de semana en la cartelera de los cines. Entre el resto de lanzamiento destacamos tres títulos especialmente interesantes: Nación Cautiva, The Vigil y El rey del barrio.

Verano del 85

Es el largometraje número 19 del director francés François Ozon, autor de En la casa. Verano del 85 se trata de una adaptación de la novela de Aidan Chambers, Dance on My Grave, en la que el cineasta revisita los ochenta –incluyendo algunos grandes clásicos musicales de Bananarama, The Cure y Rod Stewart– y donde presenta una turbulenta historia de amor entre dos jóvenes homosexuales.

El rey del barrio

Una comedia dramática con ciertas pinceladas de humor negro sobre una familia desestructurada. La historia sigue a Scott, un joven que sufre un bloqueo mental y de desarrollo personal desde que su padre, un bombero, murió cuando era joven. Ya en la veintena es un chico perezoso que no ha conseguido nada en la vida, aunque su gran sueño es convertirse en un tatuador profesional. Una divertida comedia protagonizada por Pete Davidson (El escuadrón suicida), Marisa Tomei (Antes que el diablo sepa que has muerto), Bill Burr (Breaking Bad) y Steve Buscemi (Los Soprano).

The Vigil

Blumhouse Production, el estudio de películas de terror de Universal Pictures, lanza este viernes The Vigil, una película sobre posesiones y entes sobrenaturales que sigue la historia de un shomer, una persona que, en la cultura judía ortodoxa, debe vigilar el cadáver de un fallecido durante toda una noche. Una terrorífica película de terror con dos de los elementos más aterradores del género como protagonistas: una casa encantada y una anciana de mirada asesina.

Nación Cautiva

Cinta de cincia-ficción de extraterrestres protagonizada por John Goodman (El gran Lebowski) y Vera Farmiga (Expediente Warren) que presenta cómo sería la humanidad después de que los alienígenas se hiciesen con el poder en el planeta. Existen dos bandos: los colaboracionistas y los disidentes rebeldes. ¿A cuál pertenecerías tú?