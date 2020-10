Hoy en día, con los cambios en el consumo de música, que pasan por las playlist digitales y sus recopilaciones, no parece necesaria la publicación de discos de grandes éxitos por parte de los artistas y grupos. Sin embargo, estos álbumes siguen recibiéndose como un ritual cuando los protagonistas llegan a un punto de su carrera en el que ya cuentan con un número de éxitos y un reconocimiento por parte del público y la crítica.

Es lo que ocurre con The White Stripes, la banda conformada por Meg y Jack White acaba de anunciar el lanzamiento de su primer álbum de grandes éxitos, con las canciones más emblemáticas de sus seis álbumes de estudio.

También exponen esa idea de su trabajo en la era digital en el comunicado de prensa. "Comprendemos que la idea de un 'grandes éxitos' puede parecer irrelevante en la era del streaming, pero también creemos de todo corazón que todas las grandes bandas merecen uno. The White Stripes es una gran banda con grandes fans y parece que una recopilación no solo es apropiada sino totalmente necesaria".

El álbum contará con un total de 26 canciones que serán publicados en varios formatos y está programado para el próximo 4 de diciembre. Como adelanto del lanzamiento, la banda se ha sumergido en sus archivos para publicar una presentación en Tokio, en la que tocan Ball And Biscuit, tema que estará incluido en el álbum.

The White Stripes anuncian su primer álbum de grandes éxitos

The White Stripes que lideró el inesperado resurgimiento del garage rock en el nuevo milenio con una fórmula que combinaba en partes iguales blues-rock primitivo y minimalismo artístico. Originario de Detroit, el grupo editó su debut en 1999, seguido apenas un año después por De Stijl. La consagración llegaría con el multipremiado tercer álbum White Blood Cells de 2001.

A diferencia de otras bandas similares como The Strokes, el dúo consiguió mantener su popularidad intacta gracias a discos como Elephant (el del clásico Seven Nation Army), Get Behind Me Satan y Icky Thump. Inmerso en una multitud de otros proyectos, Jack White fue perdiendo interés en el grupo hasta finalmente anunciar su fin en 2011.