Todas las semanas ocurre lo mismo. Cuando llega el viernes, a todos nos entra un cosquilleo en el cuerpo difícil de explicar, unas ganas de disfrutar del primer día del fin de semana, de salir y de socializar con todos nuestros amigos. El viernes es un día que siempre ha estado presente en la música, y muchos grupos y artistas han cantado a uno de los días preferidos de la semana. ABBA ubicaba a su Dancing queen un viernes, Katy Perry también se acordaba de lo vivido Last Friday Night y Sidonie añoraba Nuestro baile del viernes.

Sin embargo, si hay una canción favorita para el último día de la semana laboral esa es la sorprendente Friday I'm in Love. The Cure lanzó esta canción en 1992 dentro de su disco Wish, en el que la banda gótica de Robert Smith se desvió hacia los sonidos pop más bailables y divertidos.

La canción es, y además así la describió su vocalista, "un lanzamiento de manos en el aire, una especie de disco feliz". Cualquiera que conozca The Cure o haya visto a Robert Smith ya puede entender la contradicción de la que estamos hablando. Pero también es cierto que, con toda la ingenuidad, el baile tonto y la alegría naif que irradia la canción, sigue siendo auténtica, y eso es lo que la hace perenne en el tiempo.

Pero, ¿cómo surgió? En una conversación con Guitar World, Smith habló sobre la canción y dijo: "Recuerdo haber conducido a casa un viernes por la tarde para pasar el fin de semana libre. Y comencé a pensar en esta secuencia de acordes realmente genial. Estaba a unos veinte minutos del estudio. Así que me di la vuelta, volví al estudio y todos seguían allí".

La historia detrás de ‘Friday I'm In Love’ de The Cure, esa "canción pop tonta"

Si las cosas no podían volverse más fortuitas, Smith reveló: "De hecho, lo grabamos ese viernes por la noche. Así que a partir de ese momento, se llamó simplemente 'viernes'. Luego, cuando escribí la letra, pensé: '¿por qué no hago una canción sobre ese sentimiento de viernes?' Es algo que pasa en la escuela, y a mucha gente que trabaja en trabajos que realmente no disfrutan. Así que ese sentimiento del viernes por la tarde es algo que esperas con ansias".

Smith habló con franqueza de la canción en una entrevista con la revista SPIN, donde fue un poco menos efusivo: "Friday I'm In Love es una canción pop tonta, pero en realidad es bastante excelente porque es muy absurda. Está fuera de lugar, es optimista y realmente en tema muy feliz. Es bueno tener ese contrapeso. La gente piensa que se supone que debemos ser líderes de algún tipo de movimiento pesimista. Podría sentarme y escribir canciones sombrías todo el día, pero no veo el sentido", asegura.

"Las letras pop genuinamente tontas son mucho más difíciles de escribir que mis habituales efusiones en el corazón", continuó Smith con una sonrisa irónica en su rostro: "Revisé cientos de hojas de papel tratando de encontrar palabras para este disco. Siempre hemos hecho canciones pop. Es solo que a veces estamos demasiado deprimidos y desesperados".

Ahora bien, aunque hoy en día le moleste un poco a Robert Smith, y es poco probable que pase lo mismo a muchos fans acérrimos de The Cure, cuando llegue el viernes, póntela, sube el volumen y disfruta de esta brillante canción pop.