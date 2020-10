Beirut Je t’aime: El concierto con Bob Sinclar y otros seis DJs para la reconstrucción del hospital

Bob Sinclar, Martin Solveig, KUNGS, Polo and Pan, Mosimann, FEDER y The Avener, siete de los más grandes DJs del panorama internacional, han decidido unir sus fuerzas y su talento para dar un concierto solidario en vivo con el objetivo de recaudar fondos que irán destinados a reconstruir el Hospital Infantil de Beirut, destruido gravemente en las explosiones del pasado 4 de agosto.

Las imágenes de la detonación de la capital libanesa quedarán grabadas en la retina para siempre, es por eso, que las celebridades más importantes del género musical se han animado a poner todo de su parte para que la tragedia que asola la capital del Líbano acabe pronto.

El concierto solidario tendrá lugar el 15 de octubre a partir de las 21 horas y será retransmitido en directo en un formato multiplataforma a través de las páginas de Facebook y YouTube. La campaña de recaudación se está llevando a cabo a través de GoFundME, la página de recaudación de fondos más grande del mundo, bajo el nombre de Beirut "Je t'aime".

El 4 de agosto, tras la explosión de Beirut, el Hospital Pediátrico del profesor Robert Sacy fue destruido. Desde 2014, a través de su ONG Birth & Beyond, este centro médico ha atendido, de forma gratuita, a más de 1.000 niños al año, independientemente de su nacionalidad, religión u origen étnico. Meses después del impacto, el hospital sigue operando, pero a una capacidad del 20%. Todos los fondos que se consigan a través del concierto solidario irán destinados a esta ONG para que pueda seguir ayudando al pueblo libanés y a tantas familias necesitadas.

No se nos ocurre una mejor manera de colaborar y a la vez pasar una noche épica que con estos siete fenómenos musicales y es que si cada uno de ellos es un prodigio por separado, mucho más cuando los tenemos juntos en un mismo cartel. Además, si no puedes esperar al 15 de octubre para disfrutar de sus ritmos y sonidos, en LOS40 DANCE cada viernes noche tenemos en exclusiva la sesión de Bob Sinclar en Los40 Dance In Sessions, donde KUNGS es uno de los Djs que más suenan en la emisora .