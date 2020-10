Cristina Pedroche extrema su peinado y todos comentan lo mismo

Cristina Pedroche tiene muchas marcas de identidad. En varias ocasiones ha dicho que sus pendientes son como tatuajes para ella, inamovibles casi. Así como su inconfundible sonrisa y también podríamos añadir su larga melena morena.

Son partes de su look inseparable por las que la reconoceríamos a distancia.

Sin embargo, este jueves ha publicado una fotografía que ha sorprendido a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram, porque no suele mostrarse así.

En la imagen aparece con un gesto serio y el pelo rizado, tanto que es casi afro, con la raya al lado.

Consciente de lo inusual de la imagen, ella misma comentaba: "Parece que estoy triste, pero no. Amo que Oscar Lozano juegue con mi pelo".

Y al verla, la mayoría de comentarios decían lo mismo: "Me flipa", "flipante", "me encanta", "me flipa el pelo", "este pelo es brutal", "super pelazo", decía también Aless Gibaja. Y es que lacia o rizada, la melena de la Pedroche deja "flipados" a todos.