Entrevista a Cepeda: “David Otero y Dani Martín han sido referencias clave para hacer el disco”

Nervioso y Con Los Pies En El Suelo. Así llega Cepeda al nacimiento de su nuevo álbum, que sin duda aterriza para marcar un antes y un después en su trayectoria.

La escucha de este trabajo se hace amena y divertida. Amena, por los diferentes sonidos con los que el gallego se atreve y divertida, por la gran variedad de temáticas que canta en cada una de sus canciones. Con Los Pies En El Suelo se convierte así en un auténtico viaje de emociones.

En LOS40 no hemos podido dejar pasar este lanzamiento tan especial. Por ello hemos charlado con el gallego para profundizar, no solo en los estilos que escuchamos, sino también en los detalles que se esconden detrás de sus letras, sus títulos y, sobre todo, detrás de sus pensamientos con respecto a esta nueva etapa profesional de su vida.

Pregunta (P): Con Los Pies En El Suelo está aquí. ¿Qué diferencias hay entre este disco y el resto que has publicado?

Respuesta (R): Yo creo que todo. En cuanto música evidentemente hay un avance y una evolución. Me he decantado más por el pop/rock más clásico y no por el pop español de siempre. En cuanto a temática también se diferencia. Hay muchos temas de los que hablar en el disco y creo que los he abarcado casi todos.

P: Es un disco con varias temáticas. ¿Hay alguna que se te haya escapado o te hayas quedado con las ganas de incluir?

R: No, con las ganas no me he quedado con ninguna. Para ser un disco completo no hay que buscar siempre hablar de lo mismo. Hay que abarcar todos los temas que se puedan y evidentemente no he metido ningún tema que hable de política, pero no lo descarto para el futuro.

P: ¿Y algún otro elemento? Algún tema, modificación, colaboración…

R: Me habría gustado meter un tema con Dani Fernández, pero ya se verá próximamente a ver si surge. Empezamos a componer un tema y al final no lo acabamos por agenda y me gustaría. Realmente me gustaría hacer un tema con él. Pero no creo que se me escape nada. Las cosas surgen con el tiempo y seguramente las cosas que quiera hacer se acaben haciendo en un futuro. En otro disco, en la reedición o en lo que sea.

P: En Da Media Vuelta tratas un tema social tan importante como es el bullying. Sabemos que las redes no es un lugar seguro para nadie, sobre todo, para personas con tantos seguidores como tú. ¿Alguna vez te hubiese gustado escuchar esta canción a ti?

R: Yo creo que no tiene nada que ver el sentido de la canción con las redes sociales. Esta canción está escrita desde un punto de vista más físico, más humano que no tiene que ver… bueno, para alguna gente sí que tendrá que ver. Pero es una canción que evidentemente está dirigida a esas personas que lo sufren en escuelas, en el trabajo, más físicamente, en la vida cotidiana y real. Yo realmente las redes sociales no las veo como la vida real. Las veo como un mundo aparte donde hay gente de todo tipo que les da igual absolutamente todo. Si lo ves así creo que ya no te afecta lo de las redes sociales. Es una cosa que si tienes cabeza y sabes salir de ahí, te da igual. No es más físico o algo que tengas que sufrir todos los días como ir al cole y que te vacilen.

Eso lo maduras un poco más. Está más en tu mano el ignorarlo que el hecho de que en el colegio no puedes evitarlo.

Exacto, basta con cerrar el móvil y listo.

P: ¿Cuál de las canciones del disco te representa a ti en estos momentos?

R: Con Los Pies En El Suelo porque es un tema que dice que me da igual absolutamente todo, que me la pela lo más grande.

P: Además de temas, también tocas una variedad de géneros. ¿Cómo te has sentido al atreverte a hacerlo?

R: A mí siempre me ha gustado el género urbano en plan baladita. Por ejemplo la Tusa, Becky G, y ese tipo de cosas. Que sea del género urbano, con el beat urbano, pero que sea balada, me encantaría seguir haciéndolo. Pegadita es como un experimento. No tiene ese beat todavía pero se podría meter un bombo caja de reggaetón perfectamente al tema y no quedaría mal. Es un experimento a ver qué pasa.

P: La Novia de Rubén nos recuerda un poco a La Madre de José de El Canto del Loco. ¿Cuáles han sido tus influencias musicales a la hora de hacer este disco?

R: Sí, sí. David Otero y Dani Martín han sido referencias clave para hacer el disco. Evidentemente La Madre de José ha sido una inspiración básica para hacer La Novia de Rubén. También están las influencias de Pignoise, de Despistaos, las bandas poperas del 2000 en España.

P: 2007 con David Otero habla de reencuentros. Y tú explicaste que con esta canción hacéis un viaje al pasado. ¿Cómo llegó la inspiración para este tema?

R: Quedamos un día para componer y realmente llegó porque estuvimos hablando sobre de qué iba a ir la canción. Yo dije que a mí me gustaría hablar de ese tiempo de universidad, en el que éramos todos guays, felices y contentos. Llegamos a la conclusión de que hubo un año de nuestras vidas, que era el 2007, habían pasado cosas a los dos en Coruña. Entonces dijimos: ‘Joder, es un buen tema para hacer la canción’. Y surgió así. Es una historia que transcurre en Coruña, en Madrid, y estás hablando de una persona que ves de repente y con la que has tenido una historia en Coruña. Estoy hablando por mi parte, no sé si David ha tenido una historia o no. *risas*

P: Habláis además de una máquina del tiempo. ¿A qué momento del pasado te gustaría viajar?

R: Al 2007, por ejemplo, para vivir un poco la época universitaria y volver a todo el mundo de allí, de Coruña…

P: Hace ya meses dijiste que algún día explicarías cómo grabasteis los coros de ‘Si Tú Existieras’. Quizás ese día haya llegado. ¿Te atreves a desvelarlo?

R: No, todavía no. Ya lo explicaré. Solo te digo que estábamos un poco de fiesta en el estudio.

P: Muchos artistas se están atreviendo a versionar algunos hits ochenteros y noventeros. ¿Te ves haciéndolo también? ¿Con cuál te animarías?

R: No me veo haciendo versiones de canciones realmente, pero igual sí que podríamos lanzar algún tipo de remix, algún tipo de estribillo que haya sonado en los 80 y nos den el permiso para meterle algunas estrofas mías. Eso sí se podría hacer perfectamente porque hay temas de los 80 que evidentemente son muy míticos que merece la pena que se vuelvan a poner y vuelvan a sonar.

P: ¿Cómo quieres acabar el 2020?

R: Lo quiero acabar con el buen sabor de boca de haber sacado el disco y que la gente lo esté disfrutando. Tengo la esperanza de que guste y de que vaya bien. Si de repente el disco no le gusta a nadie, lo acabaría bastante chungo.

Lo creas o no, el 2020 está a punto de acabar. Pero Luis tiene tiempo de sobra para cumplir su deseo, aunque estamos seguros que lo hará en cuestión de minutos. Si algo han demostrado sus seguidores es que cualquier proyecto que su artista favorito lance al mercado acaba convirtiéndose en la banda sonora de su día a día. Eso sí, con este nuevo álbum, no serán sus seguidores los únicos que lo hagan.