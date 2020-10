Karen Méndez: “En el género latino la comunidad LGTB no está tan normalizada”

Karen Méndez (Mar de Plata, 1995) pertenece a una generación que ha crecido escuchando reguetón. Durante su infancia, eran las voces masculinas con letras cargadas de machismo las que sonaban en este género. Por suerte, los tiempos han cambiado y ahora son ellas las reinan en estas listas con canciones empoderadas. Karol G, Becky G, Rosalía, Natti Natasha o Lola Índigo son solo algunos de estos ejemplos.

Quién le iba a decir a Karen que ella también iba a ser una de las artistas urbanas del momento. La argentina, que ha vivido en Canarias durante la última década, se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Se hizo conocida en Youtube gracias a las increíbles covers que compartía de artistas como Beret, Karol G, Bad Bunny o Sebastián Yatra (con el que llegó a lanzar una versión de Traicionera).

Aunque la joven lleva años dedicándose a la música, ganando una legión de fans, ha sido este 2020 cuando ha dado el paso y ha lanzado su primer LP bajo el nombre de 100%. Se trata de 20 canciones donde la artista demuestra su enorme potencial. Con un sonido urbano y unas letras sobre desamor que atrapan, el debut de Karen es una delicia para los oídos que invita a bailar desde el primer momento.

Para que nos cuente los secretos de este primer álbum de su carrera, en LOS40 hemos hablado con ella. Desde Ciudad de México, la ciudad donde empieza una nueva vida, la joven nos explica cómo compuso el disco, sus principales referencias y el camino que ha llevado hasta el momento.

Pregunta (P): Te acabas de mudar a México, ¿y eso?

Karen Méndez (K): La verdad es que el público latinoamericano me apoya muchísimo. También quiero crecer como persona y como artista. Opté por salir de mi zona de confort porque llevo años desde Canarias. Quería vivir una aventura.

P: Primer álbum de tu carrera que no es de covers, ¿qué ha sido lo más complicado de llegar hasta aquí?

K: Lo que más me ha costado ha sido encontrar un sonido mío. También dar ese paso. Yo llevaba años haciendo covers en Youtube y me iba bastante bien. Era arriesgado salir de esa zona de confort, sacando mi propia música. Pero ha sido todo un acierto. Era algo que yo necesitaba porque quería contar cosas mías. Es un álbum que se llama 100% porque es todo lo que soy. Está yendo genial y eso me tiene súper feliz.

Karen Méndez acaba de lanzar su primer álbum 100% / Foto cedida por Ventilador Music

P: Viendo las covers que has ido lanzando estos años, donde apuestas sobre todo por las baladas, puede sorprender que hagas un disco tan urbano. ¿Por qué este sonido?

K: La verdad es que en los covers no tuve la oportunidad de mostrar mi sonido del todo. En el álbum hay baladas, hay trap, hay reguetón… está todo lo que yo quiero hacer. Quizá en los covers me cuesta más convertir una canción que era balada en reguetón, pero en este caso ya mis letras las hago como las siento. Me gusta sentarme en el piano y sentirme libre.

P: La primera parte habla sobre desamor con temas Tu turno, la insensible o interrogativa, pero luego aparecen temas más optimistas. ¿Cuáles te cuesta más escribir?

K: Me cuesta muchísimo más escribir algo positivo. Mi esencia es el drama bailable. Así me definen. Me cuesta mucho menos escribir sobre desamor, pero es verdad que también me gusta tener la faceta más positiva y fiestera.

Mi esencia es el drama bailable

P: ¿Cuál ha sido la canción que más te ha costado escribir de 100%?

K: Dale, que es con Diego el Jhane. Costó muchísmo. Antes de que fuese con Diego, era un tema donde estaba solo yo y no paraba de darle mil vueltas. Al final solo dejamos el inicio y todo lo demás lo cambiamos. Fue una canción que cambió muchísimo y evolucionó al mismo tiempo que yo.

P: Tu álbum tiene 20 canciones, ¿no quisiste recortar o lanzar dos álbumes?

K: Tenía la necesidad de lanzar toda mi música. Durante todo el tiempo que estuve sacando covers, también estaba escribiendo canciones. Fue una evolución interna que exteriormente no se vio porque yo estaba grabando versiones. En cuanto fue el momento, quise sacar todas las canciones que tenía para que se viese esa evolución.

P: ¿Da un poco de miedo lanzar el primer disco en estar circunstancias, en un 2020 tan extraño?

K: La verdad es que sí. En un principio lo iba a lanzar en marzo y llegó esta pandemia mundial. Fue un choque, me pareció una cámara oculta. Me costó un poco asimilarlo, pero al final ha salido ahora y estoy muy contenta. Estoy deseando sacar nuevas canciones y muchas cosas más.

P: Tuviste también la idea del videoclip de Deja Vu y fuiste la directora artística, ¿en qué te inspiraste?

K: Fue una inspiración bastante loca. Yo estaba duchándome y se me ocurrió la canción y el vídeo. Salí corriendo para grabar un audio. Quería dar un poco más de visibilidad a la comunidad LGTB y se me ocurrió esa idea. En el género latino eso no está tan normalizado y quizá si se muestra es de otra manera. Me apetecía dar ese mensaje. Siempre en mi música quiero dar voz a ciertos mensajes. Yo tengo las ideas muy claras en ciertos temas.

En el género latino la comunidad LGTB no está tan normalizada

Karen Méndez: “En el género latino la comunidad LGTB no está tan normalizada”

P: ¿Quisiste romper con la perspectiva que tienen los hombres de dos mujeres juntas y que tanto vemos en los vídeos de reguetón?

K: Exacto. Siempre que se muestran a dos chicas besándose es para sexualizarlas. Es como un show para el hombre. En este caso era algo nuestro. No quería que esa escena fuese sexualizada. Yo no sé a dónde van a llegar las mentes, por lo que intenté que fuese algo sexi pero no sexualizado.

P: ¿Es complicado dar tu propia opinión en la industria?

K: Yo no me corto. Es difícil al ser mujer, sobre todo en el género urbano. Soy joven también y eso influye en que no se me tome en serio. Pero la verdad es que me considero una chica bastante madura con las ideas claras.

P: Conoces a Karol G, ¿te ha dado algún consejo?

K: La vez que la vi me dijo que me ve como una artista con un gran futuro internacional. Me ha dado consejos increíbles como que siga haciendo lo que hago porque tengo mucho talento. Ahora que estoy en México, estoy más cerca de uno de los núcleos de la música urbana.

P: Uno de los artistas que más has versionado ha sido a Beret. De hecho tu versión de Cóseme de Youtube (entre el lyric y el vídeo) suman más de 200 millones de reproducciones. La original tiene 58. ¿Esto lo habéis hablado alguna vez?

K: Sí, lo hemos hablado. Yo he compartido escenario con Beret. Incluso me ha pedido algún cover. Amo su música y me parece admirable su forma de escribir. Además, el público demostró que le gustaba las canciones de Beret en mi voz. Ahora, lo que realmente me gustaría es tener una canción original con él. Espero que salga pronto.

P: ¿Eso está hablado?

K: Se va a hablar. Créeme que en cualquier momento sé que va a pasar. Si Beret ha visto que sus letras en mi voz funcionan, no me imagino qué podría pasar si hacemos una canción los dos. Seguramente va a surgir tarde o temprano, así que estoy a la espera de que eso ocurra.

P: En 2013 estuviste en el talent canario Vive tu voz, ¿no pensaste en presentarte en algún otro concurso a nivel nacional?

K: Como anécdota te voy a contar que en 2016 me iba a presentar en La Voz, pero se me rompió el ordenador. Cuando conseguí arreglarlo ya se había acabado la audición. Para mí eso fue una señal de agarrar otro camino. Fue ahí cuando creé mi canal de Youtube. He conseguido cuatro millones de seguidores.

P: Uno de los datos que más he leído sobre ti es que compusiste tu primera canción a los doce años, ¿te acuerdas de aquel tema?

K: Fue a los seis. Me acuerdo de que me gustaba un chico de clase y él me pidió que fuese su novia. Yo le hice una canción para contestarle y se la canté en medio de clase. Me puse en medio de la pizarra e hice mi primer show.

P: La versión que grabaste de Traicionera con Sebastián Yatra hace cuatro años suma más de 40 millones de reproducciones. ¿Qué recuerdas de aquel día?

K: Recuerdo que fue una locura. Yo veo a Sebastián Yatra como un ídolo y un ejemplo a seguir. Estar de repente grabando con él, me hizo crecer como artista. Supe en ese momento que estaba tomando el camino que quería. Aprendí muchísimo de Sebas y agradezco todo lo que ha hecho por mí.

P: ¿Sigues teniendo contacto con Yatra?

K: Sí, hace tan solo unas semanas compartió una canción mía del álbum. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Esas palabras me llenaron mucho.

P: ¿Qué vas a echar de menos de Canarias?

K: Todo. La comida la extraño un montón. La playa, el clima…pero este es un paso que habría que dar.

P: ¿Qué te queda ahora por alcanzar?

K: Uno de los objetivos que tengo ahora es hacer gira por Latinoamérica. Sentir ese cariño cerca de mí. Creo que todo eso no lo he absorbido en este tiempo. Siempre que saco una canción soy tendencia en Latinoamérica y quiero vivir eso desde cerca.

El álbum 100% ya está disponible en todas las plataformas.