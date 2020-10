Jennifer Aniston nos presenta a Lord Chesterfield y Lily Collins o Millie Bobby Brown se han enamorado de él

Jennifer Aniston es una gran amante de los perros. Lo ha demostrado en más de una ocasión. De hecho, expresó la tristeza que le produjo el pasado año perder a Dolly, su pastor alemán. Se quedaba con Clyde y Sophie, sus otros dos perros. Aunque ahora, la familia ha aumentado.

“¡Hola! Me gustaría presentarles al miembro más nuevo de nuestra familia … este es (un muy cansado) Lord Chesterfield”, escribía en redes junto a un vídeo en el que podemos ver a su adorable nuevo cachorro, “robó mi corazón de inmediato”.

Está claro que se le cae la baba con su nueva mascota, igual que la muchos que nos hemos enamorado de él tras ver las imágenes que ha compartido. Un perro que no ha comprado ni que le han regalado, sino que ha adoptado en un refugio. No dudaba en dar las gracias a The Wagmor Pet Hotel & Spa: “Agradecida por cuidar tan bien de estos animales rescatados y encontrarles hogares para siempre”.

En más de una ocasión ha asegurado que le gustaría tener un montón de animales, pero siempre teniendo en cuenta el bienestar de los que ya tiene. “Si pudiera tener una llama, un cerdo, una alpaca, ovejas, cabras, lo haría. Pero tengo que ser muy sensible con Clyde y Sophie... Lo único que quiero es que estén cómodos y felices”, aseguró en una ocasión cuando Ellen DeGeneres no dejaba de mostrarle fotografías de perros que necesitaban dueños que les adoptaran.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston) el 11 Oct, 2020 a las 7:44 PDT

Finalmente lo ha hecho y parece encantada. Y muchos de sus amigos ya han compartido sus primeras impresiones sobre este nuevo miembro de la familia.

Millie Bobby Brown: 😍 ❤

Lily Collins: En realidad, no puedo lidiar con esta ternura. El nombre, la pose, todo. Felicidades !!!! 💖💖💖

Chiara Ferragni: Oh Dios mío ❤️

Jenna Dewan: Adoptamos nuestra Cosmo en @wagmorpets también😍

Julianne Moore: ¡¡Oh Dios mío!!

Matt Bomer: 😍😍😍😍😍😍😍 Felicidades!!!! 🎉

Poppy Delevingne: Corazón. Fundido. ❤️

María Sharapova: Amor a primera vista 💕