Ready Player One ya tiene secuela: vuelve OASIS

Ready Player One fue un chute de nostalgia para todos aquellos que nacimos entre los setenta y los 2000; una bomba de referencias a clásicos de los videojuegos, del cine, la televisión y la cultura popular. Gustase más o menos por su trama y personajes, esta película de Steven Spielberg atrapó a millones de personas, que la convirtieron en una cinta de referencia de la ciencia-ficción contemporánea.

Tres años después de su estreno, el novelista Ernest Cline, quien ideó la novela de Ready Player One a la par que Spielberg dirigía la película –una suerte de sincronización creativa como la que tuvieron Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick en 2001: Una odisea del espacio–, ha confirmado que habrá una secuela del libro y que lo estrenará en noviembre de este 2020.

Los primeros detalles de la trama se presentaron la semana pasada en la Comic Con de Nueva York, donde Will Wheaton, el responsable de preparar los audiolibros de la novela, reveló que Cline –quien también estaba en el evento– le había enviado un correo electrónico con una breve sinopsis de Ready Player Two (no está claro si ese será su título oficial):

¿Estás preparado? Días después de ganar el concurso del fundador de OASIS James Halliday, Wade Watts hace un descubrimiento que lo cambia todo. Escondido entre las bóvedas de Halliday, esperando que su heredero lo encuentre, descubre un nuevo avance tecnológico que, de nuevo, puede hacer cambiar el mundo y convertir a OASIS en un universo mucho más maravilloso y adictivo de lo que nunca antes pudo imaginar.

Con ello llega un nuevo acertijo y una nueva misión: descubrir un último Huevo de Pascua (Easter Egg) de Halliday, que promete un premio muy misterioso. Y también la aparición de un nuevo rival inesperado, increíblemente poderoso y peligroso, que no dudará en matar a millones para conseguir lo que busca. La mujer de Wade y el futuro de OASIS están de nuevo en juego, pero esta vez también está en riesgo el destino de la humanidad".

La gran pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿Se trasladará esta adaptación a la gran pantalla? Todo parece indicar que sí, aunque aún no hay datos confirmados. En 2018 la actriz Olvia Cooke, quien interpreta a Becky Sharp en la ficción, dijo que ya la habían contratado para aparecer en una hipotética secuela de Ready Player One. "He firmado mi vida, así que estoy contratada para las secuelas aunque no sé si se grabarán o no. No he oído nada. Ya veremos", explicó en una entrevista publicada por Digital Spy.

Ahora vayamos a los datos: Ready Player One fue nominada a un premio Óscar por sus increíbles efectos especiales. Tuvo un presupuesto de 175 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 582. En Estados Unidos se quedó un poco corta con una taquilla de 137 millones, pero más allá de eso consiguió recuperar la inversión con creces fuera del país. No es la película más rentable de la historia del cine, pero consiguió un beneficio de más de 400 millones, algo muy sustancioso para cualquier productora, y bastantes buena recepción por parte de crítica y público.

Todas las piezas están sobre el tablero y los datos y rumores apuntan a que Ready Player Two está más cerca que nunca de llegar a nuestras pantallas.