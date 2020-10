‘Todos hablan de Jamie’: el ‘High School Musical’ LGTBIQ+ que triunfará en 2021

Jamie es gay y quiere ser drag queen, pero nadie en su entorno acepta sus decisiones y su padre hasta lo desprecia porque "quería un hombre" pero lo tuvo a él. Duro palo –con sesgo intolerante– a un joven que tan solo quiere ser él mismo en un mundo marcado por las tradiciones y los prejuicios. Así que él se rebela y trata de cumplir su sueño con la ayuda de su madre (Sarah Lancashire), su mejor amiga Pritti (Lauren Patel) y un ex drag queen llamado Loco Chanelle (Richard E. Grant).

La premisa es sencilla aunque reivindicativa y se inspira en un espectáculo teatral británico que triunfó en los teatros del West End de Londres, una suerte de Broadway británico. La película se llama Todos hablan de Jamie y está dirigida por Jonathan Butterell, quien debuta en la silla creativa tras encargarse de crear la obra teatral. El guion, que se inspira en la historia real de Jamie New, está escrito por Tom MacRae (Doctor Who; The Librarians).

Parte de las canciones de la canción han sido compuestas por Dan Gillespie Sells, vocalista y líder del grupo de rock The Feeling, por lo que veremos una mezcla pop-rock altamente suculenta que recordará a una mezcla atrevida entre High School Musical y los clásicos musicales de los noventa.

El reparto está encabezado por el novel Max Harwood, que da el salto a la gran pantalla en el papel protagonista. Le acompañarán Lauren Patel, quien también se estrena frente a las cámaras, y el veterano Richard E. Grant, recién nominado a un premio Óscar por la película ¿Podrás perdonarme algún día?

El primer tráiler oficial de Todo hablan de Jamie indica que estaremos ante un espectáculo audiovisual sin precedentes que arrasará en 2021 y servirá como dardo reivindicativo por la igualdad sexual y racial (el reparto secundario es muy multicultural). La película se estrenará en febrero de 2021 en Reino Unido.