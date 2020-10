Esta es la canción favorita de Paul McCartney, y no es de los Beatles

A Paul McCartney se le ha preguntado en numerosas ocasiones sobre la música que más significa para él. Un grande de la industria como él, que lleva tantas décadas creando temas emblemáticos con los Beatles y en solitario, tiene mucho que decir y seguro que, su opinión, debería ser tenida muy en cuenta por parte de todos sus seguidores.

Fue hace ya algún tiempo, en 2007, pero seguramente el clásico que escogió Paul McCartney como su tema favorito, seguirá siéndolo, sobre todo por su carácter atemporal. Sorprendentemente, quizá por falta de vanidad, no escogió ningún tema de los creados con los Fab Four, sino que su canción favorita es de sus compañeros pioneros de la década de los sesenta, los Beach Boys.

Un disco concreto de este grupo, Pet Sounds, es el que sentó las bases de un nuevo sonido que McCartney cultivaría después con los Beatles, y pasaría a formar parte de la cultura durante décadas. Hay una canción destaca sobre los demás para el músico de ese disco casi impecable de 1966 y es God Only Knows, de la que los Beatles ha hablado en entrevistas en numerosas ocasiones.

En una entrevista anterior, McCartney ya explicó que tener la oportunidad de interpretar el clásico de los Beach Boys junto a Brian Wilson fue un momento mágico para el exbeatle: "God Only Knows es una de las pocas canciones que me hace llorar cada vez que la escucho. Realmente es solo una canción de amor, pero está brillantemente hecha. Muestra el genio de Brian".

McCartney continuó elogiando la canción y compartió su conexión personal con la canción: "De hecho, la interpreté con él y me temo que durante la prueba de sonido me derrumbé. Fue demasiado estar allí cantando esta canción que me hace perder la cabeza y estar allí cantándola con Brian".

En 1990, mientras estaba de gira en Japón, McCartney habló extensamente en una entrevista con David Leaf sobre su amor por Pet Sounds en la que reveló los recuerdos que tiene de su primer encuentro con la banda y cómo ese disco lo cambió todo: "En primer lugar, fue la escritura de Brian. Amo mucho el álbum. Acabo de comprarle a mis hijos una copia, me imagino que nadie está educado musicalmente hasta que escucha ese álbum", dice.