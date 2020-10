Nuevo look y cara sin arrugas para Madonna

Madonna es la reina del cambio. A lo largo de su amplia trayectoria nos ha dejado claro que el aburrimiento y la rutina no van con ella y eso incluye los cambios de look. A estas alturas nadie duda que, en varias etapas de su vida, se ha convertido en creadora de tendencias.

Así que, visto su nuevo look, todo apunta a que el rosa en el pelo se va a convertir en el color del momento. No es la primera y seguro que no será la última que apueste estos días por este color. Que conste que tampoco es la primera vez para ella que, en otras ocasiones, ya ha apostado por el rosa.

Pero, de todas formas, hay algo que llama más la atención que su pelo rosa. Y es su cara, a sus 62 años, totalmente libre de arrugas. Ya sabíamos que se había sometido a varios retoques que apuntan a un lifting facial en sustitución de los rellenos a los que solía recurrir.

Como ella misma asegura, no le hace falta más que un lápiz labial para triunfar. “Solo bien con lápiz labial 💋 ¿Alguien quiere maquillarme? Yo #madamexperfume #fever”, escribía junto a un vídeo de imagen acelerada en la que se ve cómo la peinan y cómo recibe un beso de una de sus hijas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 12 Oct, 2020 a las 4:23 PDT

Sus admiradores no se cansan de alabar todo lo que ha conseguido esta gran mujer. “Literalmente, nadie tiene el poder, el talento, la determinación y la influencia que tú tienes. Lo hiciste sin un padre o esposo rico, sin una madre en una gran empresa. Lo hiciste con $ 35, talento y un sueño”, expresaba uno de ellos.

Y ella, fiel a sus principios, no ha dudado en hacer público su voto en las elecciones estadounidenses. Publicaba otra serie de fotos de su rostro tras votar a Joe Biden. Está claro que Donald Trump tiene muchas celebs en contra que no están dispuestas a quedarse calladas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 11 Oct, 2020 a las 3:37 PDT

En esta serie volvemos a apreciar esa nueva cara de Madonna sin rastro del paso del tiempo.