Mau y Ricky publican su canción más ‘grosera’: ¡mira el vídeo y la letra!

Me rompiste el corazón

No pensé que me doliera

Y si te digo la verdad

Me dolió que jode

Si esa no fue tu intención

Duele como si lo fuera

Dicen que te escribo una canción

Que se callen esa jeta

No soy huevón, aunque a vece' parece

Subo post, muchos post

Pa' que creas que fue breve olvidarte, superarte (Sí)

Voy a pegarme en la radio para perseguirte y decirte

Hey, la cagaste porque me rompiste el corazón

Y soy la verga, juro que te vas a arrepentir

Ya lo verás, que voy a estar

Con alguien más guapa que tú

Yo quiero tener una casa grande

Muchos perro', un avión y el pipí gigante

O por lo menos que parezca

Pa' que todas tus amigas se aparezcan

Yo sé que eso no está bien, pero me hace sentir bien

Yo sé que eso no está bien, pero me hace sentir bien, -en

Hey, la cagaste porque me rompiste el corazón

Y soy la verga, juro que te vas a arrepentir

Ya lo verás, que voy a estar

Con alguien más guapa que tú

Láveme la boca con agua y jabón

Que se me soltó la lengua y se siente cabrón

Cuando quiera' volver y te diga no

Yo voy a estar saliendo en la televisión

Ay, como tu ex ya no hay

Como este man ya no hay, no hay, no hay, no hay

Ay, no hay, no hay (Yeah)

Hey, la cagaste porque me rompiste el corazón

Y soy la verga, juro que te vas a arrepentir

Ya lo verás, que voy a estar

Con alguien más guapa que tú, uh

