Elton John, Madonna, Bon Jovi… Colosos que fueron Nº1 de LOS40 esta semana

Mirando atrás como hacemos habitualmente en La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola nos encontramos con que esta semana nombres ilustres del pop y el rock fueron número uno de LOS40. Madonna, Bon Jovi, Elton John… (hay que ponerse en pie para mencionarlos) lideraron la lista a mediados de octubre con algunos de sus temas más emblemáticos.

La Reina del Pop lo fue también de la lista hace 20 años con Music, el tema que estaba incluido en el álbum de mismo título con el que inauguró el milenio a ritmo de dance y electrónica, pero también de rock y country. Bon Jovi alcanzaron el primer puesto en 2005 con Have a nice day, sin duda su mayor éxito después de su etapa gloriosa en los ochenta. Por su parte, Sir Elton John fue número uno esta semana en 1990, hace 30 años, con la exquisita balada Sacrifice.

También fue líder por estas fechas, aunque el año pasado, Lewis Capaldi, con Someone you loved. El debut del británico no ha podido ser más explosivo, pues actualmente sigue en lista con otro de sus singles, Before you go (que también ha sido número uno). El dance del DJ y productor alemán Felix Jaehn coronó la lista en 2015 gracias a su versión de Ain’t nobody, un clásico del soul y el funk de 1983 a cargo de Rufus y Chaka Khan (a Felix le acompañaba la cantante Jasmine Thompson).

Por supuesto, el pop-rock español también está representado esta semana en la sección retrovisor del programa. En 2010, Maldita Nerea seguían en lo alto con El secreto de las tortugas, mientras que en 1995 eran Los Rodríguez quienes se situaban en la posición de honor con Aquí no podemos hacerlo. En el vídeo de arriba Tony Aguilar repasa todas estas canciones históricas.