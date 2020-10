Úrsula Corberó muestra el sexual cuadro que ha adquirido

Úrsula Corberó es una amante del arte. La actriz catalana ha querido compartir con sus más de veinte millones de seguidores y seguidoras de Instagram su última adquisición: un colorido cuadro de la artista polaca Olga Pothipirom, conocida como Oh de Laval.

La obra se encontraba expuesta en la galería británica ‘Unit London’, conocida por apostar por arte vanguardista de todo el mundo. El cuadro ha llamado la atención de los fans de la actriz de Física o Química. ¿La razón? Aparece una pareja practicando sexo en una barca en mitad de un lago.

“Awwwwww 🌸🌸🌸 How cute is this painting? Graciassss @oh_de_laval @unitlondon 🐶”, escribió la joven junto al post de Instagram donde enseñaba la obra. Además de subir la foto del cuadro, Úrsula ha compartido otra donde aparece junto a él.

En ella, vemos a la actriz posando junto a la obra con un increíble vestido con la espalda descubierta y unas botas altas de color amarillo que nos recuerdan a las de agua que lucen los niños. ¡Eso sí, totalmente reinventadas!

Por supuesto, muchos de sus amigos y amigas han comentado el post.

Chino Darín: 😂♥️

Tainy: 🔥🔥🔥🔥🔥

Alba Rivas: “Es preciós amor”

Nathy Peluso: “naaaa estas Muy hermosa amiga💗”

Amaia Salamanca: “Eres too much!!”

Brays Efe: “Un sueño”

No nos extraña que Úrsula haya querido una obra de Olga. La joven artista se ha convertido en todo un fenómeno gracias a sus cuadros donde nos presenta un mundo onírico lleno de situaciones surrealistas, muchas de ellas desde un tono erótico.

De hecho, Olga suma más de sesenta mil seguidores y seguidoras en sus redes sociales, demostrando que la gente tiene interés en su visión del mundo. ¡Nos encanta!

Ahora solo nos queda saber dónde va a colgar Corberó esta colorida obra.