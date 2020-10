Oriana e Iván explican los motivos de su crisis y ruptura temporal

Hace días que se especula con la ruptura de Iván González y Oriana Marzoli porque sus seguidores han visto cómo ella borraba todas las fotos con él en su cuenta de Instagram y le dejaba de seguir.

Por eso, la viceversa publicaba un vídeo hoy en mtmad aclarando su situación sentimental: "No me gusta dejar las cosas en el aire y mi relación con Iván está en el ojo del huracán. No me gusta que se especule y que digan cosas por mí. Así que lo voy a aclarar", señaló.

Explica que la semana pasada le dejó "de seguir y le borré de Instagram porque me apeteció. Tuvimos una discusión. Días atrás me estaba sintiendo poco querida. Yo soy súper cariñosa y él no, pero eso lo puedo llegar a entender. Pero ultimamente yo le buscaba, él no estaba receptivo y fue un cúmulo de ver que yo intentaba que funcionase y él pasaba", dijo para contextualizar la crisis.

'Ya no te quiero igual que antes'

"Le llamé y me soltó una frase: 'Ya no te quiero igual que antes'. Le dije que se fuera de mi casa, en plan poseída. Entonces me quise tomar un break. No fue un 'te dejo' oficial pero sí necesité unos días para pensar. Sabemos que enfadado dices muchas cosas para herir a la otra persona pero hay límites por los que no paso", argumentó sobre lo dolida que se sintió.

Pasados unos días, Iván parece que se ha arrepentido y ella está dispuesta a escuchar: "Es verdad que el lunes me llamó y me dijo las cosas que necesito: sentirme valorada, que me dan mi lugar, respetada, ¿qué tiene de malo eso? Él siente siempre que parece un pelele por ceder pero no es así. Necesito que la otra persona también haga cosas por mí...", volvió a reflexionar.

Te he echado de menos estos días

Para acabar dando paso a Iván que había ido a su casa a verle: "Es verdad que hoy lo hemos arreglado un poco, sino no podría haberlo grabado. Lo he desbloqueado esta mañana", decía mientras él aparecía en plano y daba su versión de los hechos:

"Ella quiere que sea más dinámico, que haga más planes con ella, que le quiera más, que le dé más cariño... y yo le he pedido que no sea más impulsiva, que a la mínima cancela la vida entera", aseguró. "No tenemos que compartir todo el día compartiendo todo. Llevamos un tiempo arrastrando esta crisis y a ver si podemos estar bien como al principio", deseó.

Para que al final ambos se grabaran besándose y dándose una nueva oportunidad: "Yo te quería mucho ya lo sabes y te he echado de menos estos días".