Lucas Vidal en ‘Alguien tiene que morir’: “Manolo Caro habló con Paco León porque le gusta lo que hago”

Con tan solo 36 años, Lucas Vidal se ha convertido en uno de los compositores más importantes de nuestro país. En su curriculum figuran producciones como Fast and Furious 6, Palmeras en la Nieve (con la que ganó un Goya) y Élite. Su talento musical le ha llevado a forjar una meteórica trayectoria entre Los Ángeles y España, con muchos proyectos entre manos con los que pretende seguir sumando éxitos. La última banda sonora que ha hecho es la de Alguien tiene que morir, la miniserie creada por Manolo Caro (La casa de las flores) que se estrena en Netflix el próximo viernes 16 de octubre con un reparto encabezado por Carmen Maura, Cecilia Suárez, Alejandro Speitzer y Ester Expósito.

A él no le hacen falta intermediarios. Su trayectoria habla por sí sola. Sin embargo, fue el actor Paco León el que lo puso en contacto con Manolo Caro. "Después de los Premios Platino, que son como los Oscar latinos y de los que soy director musical, Manolo Caro habló con Paco León porque le gustaba lo que había hecho. Nos conocimos, me contó todo sobre Alguien tiene que morir y me pareció un proyecto muy interesante", explica Lucas Vidal a LOS40. "Evidentemente, acepté la propuesta".

Lucas Vidal empezó a trabajar en Alguien tiene que morir con una hoja en blanco. No tenía referentes, pero tampoco los necesitaba. "Queríamos empezar de cero porque esta serie tiene un trabajo muy original detrás", dice el compositor. "En cada proyecto es muy importante el universo musical, saber si lo que se quiere es algo sonoro u orquestal. En Alguien tiene que morir teníamos muy clara la estructura y qué sonoridad queríamos que tuviera".

El equipo de 'Alguien teine que morir' / Netflix

"Queríamos algo especial, memorable, algo que escuchases la música cinco segundos y ya supieras que es Alguien tiene que morir. Tiene un sonido diferente y muy profundo. Estuve unos días pensando y al final di con unos acordes y una melodía que se te queda al final en la cabeza", añade, profundizando más tarde en la banda sonora que hay detrás de cada personaje: "La miniserie tiene un sonido orquestal, pero también tiene sonidos electrónicos y retros muy interesantes. Se une lo convencional y lo nuevo, y de alguna manera también se refleja así la sonoridad que tienen los actores".

Alguien tiene que morir es el presente de Lucas Vidal, pero en su futuro a corto y medio plazo tiene varios proyectos con Netflix, incluida la cuarta temporada de Élite.