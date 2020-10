Outriders, a la venta el 2 de febrero de 2021

Square Enix ha confirmado la fecha de lanzamiento de una de sus más importantes apuestas para el próximo año. Outriders, el juego de rol y disparos donde para sobrevivir hay que luchar, está siendo creado por People Can Fly (los desarrolladores de Gears of War: Judgment y Bulletstorm) y Square Enix External Studios (responsables de Sleeping Dogs y Just Cause).

Miles de jugadores están esperando su llegada a las consolas de nueva generación y eso sucederá el próximo 2 de febrero de 2021. Outriders será compatible con el juego cruzado en todas las plataformas, por lo que los jugadores de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Stadia podrán jugar juntos independientemente de la plataforma que usen.

Quienes compren el videojuego en consolas de la generación actual podrán actualizar la versión de PlayStation 4 a la de PlayStation 5 de manera gratuita (siempre y cuando la consola sea con lector de discos). Además, gracias a Smart Delivery, los jugadores que adquieran la versión de Xbox One también podrán jugar a la de Xbox Series X|S.

"Nos estamos tomando un tiempo extra para asegurarnos de que los jugadores disfruten de la mejor experiencia de Outriders posible, y también hemos implementado nuevas funciones como el juego cruzado para que el título sea más accesible en todas las plataformas" explicó Lee Singleton, subjefe de estudio en Square Enix External Studios.

Se trata de un juego de rol y disparos ambientado en un universo de ciencia ficción original, oscuro y salvaje. Mientras la humanidad perece en las trincheras de Enoch, tú crearás a tu propio Outrider y te embarcarás en una aventura por un planeta hostil. Con una historia intrincada que transcurre en un mundo muy diverso, dejarás atrás las chabolas de la primera ciudad para recorrer bosques, montañas y desiertos tras la pista de una misteriosa señal. Al combinar tiroteos intensos con poderes brutales y un arsenal de armas y equipo cada vez más complejo, el videojuego ofrece innumerables horas de juego de la mano de los mejores desarrolladores de shooters de la industria