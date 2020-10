Entrevista a Miley Cyrus: “Dua Lipa y yo hemos podido crear una relación de verdad”

Miley Cyrus es una de esas cantantes con las que sumerges en mundos imaginarios y sonidos hipnotizantes a través de sus canciones. Si una vez decides escuchar uno de sus temas, has de ser consciente de que no podrás parar de escuchar su discografía en bucle. Uno de estos viajes lo hicimos con Midnight Sky, uno de los temas con los que nos ha presentado su próximo álbum: Plastic Hearts, que también hemos conocido como She is Miley Cyrus.



Aprovechando su lanzamiento, Tony Aguilar ha conectado con la artista para hablar, no solo de este hit, sino de su próximo trabajo discográfico, de su faceta como actriz y de la ansiada colaboración que prepara con Dua Lipa.

Muchos vimos a ambas artistas caminar por Nueva York durante la grabación del videoclip de este tema, pero poco conocíamos de este proyecto en conjunto. Pues bien. Al parecer ha sido la insistencia de sus propios seguidores la que han conseguido que tanto Dua como Miley aceleren el proceso de creación de esta canción. "Nunca he hablado con una artista tanto. Los fans siguen suplicando por la canción", desvela a nuestro presentador.

Pero, como mencionamos en líneas anteriores, esto no es lo único sobre lo que la cantante ha hablado en nuestro encuentro. Todos conocemos su faceta como actriz, así como su etapa como protagonista de la popular serie Hannah Montana.

Miley Cyrus: pura estética disco-punk. En una imagen promocional de Midnight sky. / Cortesía de Sony Music.

Pues bien, parece que esto de la interpretación en una serie o película no forma parte de los planes a corto plazo de Miley. "Ahora mismo que creo que sería difícil para mí meterme en un personaje porque me siento tanto en mi propio cuerpo, en mi propia vida, en mi propia experiencia", explica.

Con la llegada de She Is Miley Cyrus -que titulará finalmente Plastic Hearts- el próximo 27 de noviembre conoceremos su versión "más sana con las palabras 'para siempre'", así como también su ruptura con los estigmas que existen alrededor de este término. Como ella misma explica, "nada dura para siempre", aunque nosotros estamos convencidos de que sí lo hace su pasión por la música y por todo lo que transmite a través de ella.