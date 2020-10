Este es el desagradable secreto que esconde el café más caro del mundo

Uno de los momentos que más echamos de menos en Anda Ya son las conversaciones diarias tras el programa con un café en la mano. Y es que en todas las oficinas de España, todas las mañanas un grupo de compañeros se reúnen con este amado elixir para contarse los cotilleos del día y sus planes de fin de semana.

Cada uno tiene sus gustos, están los que quieren que esté bien cargadito y sin nada de leche, los que quieren “un cortadito”, los que quieren más leche que café, o ya los que directamente no entran en este club y toman un té… Pero hoy, nos queremos centrar en ese grupo de adictos al café, aquellos que sueltan esas perlitas de “sin mi café no soy yo”, o “hasta que no me tomo uno por la mañana no comienza mi día”.

Los amantes de esta bebida son capaces de diferenciar todos los tipos y rechazar dosis gratuitas por ir a su local favorito dónde el trato al producto y el sabor son inigualables, o eso dicen, para justificar el precio de esa astronómica cuenta.

Esto de tener que empeñar nuestras joyas de la comunión por un desayuno no solo sucede aquí. En Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, han ido un paso más y venden el café más caro del mundo.

Lo curioso del “Kopi luwak” o café de civeta, que así lo llaman, no es solo su precio, que ronda los 70 euros por taza, es su procedencia. Este brebaje, que tiene que saber a caviar del bueno, se obtiene, nada más y nada menos que de las heces de un peculiar animal llamado civeta.

Este mamífero, que es parecido a un mapache, y que se encuentra en el sudeste asiático y el África subsahariana, es famoso en medio mundo por su fabulosa digestión, y por el sabor que da a la bebida favorita de gran parte del planeta.

Además, y otras de las grandes razones por las que la popularidad de este elixir ha crecido tanto, tienen que ver con el cine. El café apareció en las grandes pantallas de medio mundo gracias a la película "Ahora o nunca", interpretada por Jack Nicholson y Morgan Freeman.

Para los que ya estéis deseando probarlo, aunque igual se os han quitado las ganas, tenemos una buena noticia, y es que en España algunas empresas y cafeterías, aunque sean pocas, se han animado a ofrecer esta supuesta delicia para el paladar.

