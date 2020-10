Poco queda ya de Crema, ese niño rapero que empezaba en la música allá por el año 2016. Esas canciones de letra compleja, tan de barrio y problemas mundanos que llevaban el disco Agorazein. ¿Quién sigue cantando Cada uno en su lugar de memoria? Pues hace ya 12 años de eso.

Volvamos a 2020. El año en el que C. Tangana rompe récords y logra el número 1 con Demasiadas Mujeres en el Top 50 de España de Spotify. Persiguiendo el éxito con sonidos urbanos mezclados con los tradicionales de la música popular española. Una fórmula que ya nos adelantaba en Un Veneno, Viene y Va y Nunca Estoy. Su salto a El Madrileño que, ojo, nada tiene que ver con los perreos que nos sacaban Mala Mujer, Antes de Morirme o Booty junto a Becky G.

Son muchos los que han puesto en duda su evolución y la intención de esta. Él mismo sigue divagando sobre el tema. Así nos ha hecho reflexionar en su cuenta oficial de Instagram: “Antes de pillar covid, en el último pedo que agarramos @santosbacana y yo salió la clásica discusión en torno a puchito el vendido vs puchito el artista". Una conversación con Santos Bacana, director de los videoclips del artista, que continuaba así: "Me enseñó el texto de machado el poeta y el pueblo y me dijo que él pensaba que el año que viene este debate se pasaría de moda definitivamente".

Lo más interesante y aquí es cuando entras tú a la acción es esto: “Que el pueblo hable: 💰 para vendido y ❤️ para artista. Demasiadas mujeres es la canción más escuchada en España y el número 1 más extravagante de este país desde nunca estoy". C. Tangana da carta libre a fans y haters para opinar.

C. Tangana pregunta: ¿Vendido o artista?

Beatriz Luengo se anima y responde: “Eres un artista, siempre con una propuesta. Eso se ve a la legua”. Hay comentarios de todos los colores: “Cuando te apodabas crema molabas más 💰” y “molabas más cuando eras C. Tangana”. Pero sin duda, en esta publicación abundan los corazones rojos. Y con El Madrileño siempre puedes preguntarte: ¿Qué será lo próximo?