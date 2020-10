BTS y 24KGoldn, sonidos internacionales candidatos a la lista

El pop hecho en Corea del Sur ha tenido antes representación en la lista de LOS40. En diciembre de 2012, PSY llegó al número uno con el arrollador Gangnam style, y las chicas de BlackPink tuvieron un excelente recorrido con Kiss and make up (2017), su colaboración con Dua Lipa. Pero hasta ahora, ninguna boyband de aquel país había ingresado en el chart en solitario. Los primeros pueden ser BTS, candidatos esta semana con Dynamite.

De sobra conocéis al septeto los seguidores del K-Pop y en particular quienes seguís cada domingo la sección que le dedica Tony Aguilar en LOS40 Global Show. Desde su formación en 2014, Jim, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook han encadenado varios singles de éxito, de los cuales dos, Fake love (2018) y Boy with luv (2019), han sido top 10 de ventas en Estados Unidos. La entrada de Dynamite en la lista puede suponer su consagración definitiva en nuestro país, y ocurrirá si reciben apoyos suficientes con el HT #MiVoto40BTS.

El otro candidato de esta semana también es un hit internacional. Se trata de Mood, lo último de 24KGoldn en colaboración con Iann Dior. En la estela de Say so, de Doja Cat, este tema confirma que el hip hop sigue viviendo una etapa dorada no solo en Estados Unidos, donde ha sido número 4 de ventas: además ha llegado al número uno en Reino Unido, Canadá, Australia y Suecia, entre otros países.

24KGoldn es el seudónimo de Golden Landis Von Jones, un jovencísimo rapero de San Francisco (20 años) que despuntó el año pasado con Valentino, canción que tuvo más de 100 millones de escuchas en Spotify. Le acompaña en esta ocasión Michael Ian Olmo (Iann Dior), rapero de Puerto Rico que creció en Texas. Veremos si Mood se hace un hueco en la lista, aunque para ello es imprescindible que lo apoyéis en Twitter con el HT #MiVoto40.

¡Suerte a todos!