Stevie Wonder rompe un silencio de 15 años y vuelve con dos nuevas canciones

Stevie Wonder, una de las grandes leyendas de la historia de la música vuelve al terreno 15 años después de lanzar su último disco. Y lo hace con dos nuevas canciones: Where is Our Love Song y Can't Put It in the Hands of the Fate, que son un adelanto del que será su próximo disco, Through the Eyes of Wonder, un proyecto que viene precedido por A time to Love (2005), un disco que tardó diez años en salir a la luz.

Está claro, la calma en el terreno musical parece ser que es una seña de identidad de Wonder, hasta aquí todo sigue igual, pero en esta ocasión, su nuevo trabajo será editado en su propia discográfica, Republic Records. Un apunte que resulta muy llamativo ya que, Wonder, desde que despuntó como niño prodigio en los 60, había editado en Motown (su compañía habitual) todos sus trabajos, salvo el single Faith en 2016 junto a Ariana Grande

En los dos nuevos temas de Stevie, podemos disfrutar de importantes colaboraciones. En Where is Our Love Song aparece Gary Clark Jr y en Can't Put It in the Hands of the Fate figuran Rapsody, Cordae, CHICA y Busta Rhymes.

Un retorno a los inicios más revolucionarios de Wonder

Los nuevos temas que nos trae Stevie Wonder se alejan del temperamento sereno y sosegado al que nos tenía acostumbrados y marcan un regreso a los trabajos más políticos de principios de su trayectoria como Front Line (1982), sobre la guerra de Vietnam o Happy Birthday (1980), uno de los himnos que animó la campaña para que el cumpleaños de Martin Luther King Jr. se convirtiera en fiesta nacional.

Can't Put It in the Hands of the Fate es un tema funky en el que Wonder se sumerge y conecta con las reivindicaciones antirracistas del movimiento Black Lives Matter. Además, subraya la urgencia y necesidad de continuar con las movilizaciones por la igualdad con estos versos: "Tú dices que estás harto y cansado de que protestemos, yo digo que no ha sido suficiente tiempo como para lograr un cambio; tú dices simplemente sigamos esperando, yo digo ni hablar porque no podemos dejarlo en manos del destino".

Parece que el activismo político vuelve a llamar a la puerta del pianista, de hecho, Wonder ha participado en conciertos para apoyar la lucha contra la pobreza en todo el mundo, se ha mostrado públicamente contrario a las políticas de Donald Trump, ha colaborado en actividades solidarias para recaudar fondos para las víctimas por la pandemia de la Covid-19 y ha gritado bien alto en contra de la violencia racista de Estados Unidos, siendo uno de los primeros famosos que se arrodilló en un escenario como signo de protesta por la injusticia racial.

Where is Our Love Song, sin embargo, es una balada que nos acerca mucho más a su famoso: I just called to say I love you. Y es que en su nuevo tema muestra una faceta mucho más sentimental con una balada en la que sobresale la guitarra de Gary Clark Jr. "¿Dónde está nuestra canción de amor? Otra canción de amor entre tú y yo, pero una canción de amor para toda la humanidad. ¿Dónde está nuestra canción de amor? Nuestra desesperadamente necesitada canción de amor", se pregunta.

Un rejuvenecido regreso

Wonder, que cumplió 70 años el pasado mayo, asegura que ahora se encuentra bien tras haber recibido un trasplante de riñón en los últimos meses.

Genio y prodigio del soul en los años 60, Wonder construyó en la década de los 70 una fascinante y absolutamente imaginativa discografía que fue fundamental para el desarrollo de la música negra (funk, R&B, etc.) y en la que destacan álbumes imprescindibles como Talking Book (1972), Innervisions (1973) o Songs in the Key of Life (1976).

En julio del año pasado, en medio de un recital que estaba brindando en Hyde Park, en Londres, anunció que se iba a alejar momentáneamente de la música porque le iban a realizar un trasplante de riñón. "Estoy bien, tengo un donante. Quiero que sepan que vine aquí para darles mi amor y para agradecerles por el amor que me dan ustedes. No escuchen rumores de nada, yo ya les dije lo que pasa. Estoy bien, ¿sí?", dijo en aquella velada.

Ahora, la incansable y atrapante maquinaria creativa de Stevie Wonder reaparece de nuevo en la industria musical con estos dos nuevos temas. Una vez más, el ganador de 25 premios Grammy y un Oscar demuestra que su música es su mejor arma, y con esta seguirá brillando muchos años más.