Chuty se retira de la Final Nacional 2020 por COVID-19

Malas noticias para los seguidores del freestyle. Chuty ha anunciado que este año tampoco le veremos en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos tras haber dado positivo en COVID-19.

La noticia aterriza en las redes sociales un día antes de la celebración de La Última Oportunidad, en la que el madrileño, junto a otros 19 participantes, medirían su talento para ganarse su pase directo a la Final Nacional. Aunque no ha sido el único que ha comunicado su baja. DJ Verse, el encargado de hacer fluir a los participantes desde la cabina, tampoco estará.

"He dado positivo en el pcr que nos han realizado. Sintiéndolo mucho no estaré mañana compitiendo en la @redbullbatalla. Lo siento por quien quería verme, yo también tenía ganas y he intentado ser lo más cuidadoso posible. Suerte a mis compañer@s", comunica Chuty en sus redes sociales.

ÚLTIMA HORA @chutyvk no podrá competir en la Última Oportunidad por enfermedad.



En vez de 20, la Ultima Oportunidad tendrá 19 participantes, de los cuales pasarán 14 a la Final Nacional del sábado.



Sergio, un abrazo enorme y toda la fuerza en la recuperación. 💪

"En la última prueba PCR que me he realizado he dado POSITIVO EN COVID-19. Por este motivo no estaré en la última oportunidad ni en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos", explica DJ Verse.

La baja de Chuty llega días después de que BTA, el gallo malagueño, hubiese hecho pública también la suya debido al virus. Unas noticias que sientan como un jarro de agua fría para todos aquellos que esperaron durante todo el año la llegada de esta fecha.

La participación de Chuty en esta final era especial. El madrileño había decidido volver a participar después de tres años. Fue en 2017 cuando decidió apartarse de la competición. Pero entonces, tanto Skone como él decidieron que el 2020 era el año elegido para volver a llevar su talento sobre el escenario nacional, y así poder ganar su pase al gran evento internacional. Parece que esto, para Chuty y sus seguidores, tendrá que esperar.

