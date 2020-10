Ana Mena y sus 5 momentazos en ‘El Hormiguero’: De Almodóvar al tampón pasando por las Twin Melody

Ana Mena es una de esas cantantes y actrices que no paran de cosechar éxitos tanto dentro como fuera del país y ahora mismo lo está petando con A un paso de la luna junto a Rocco Hunt. Motivo más que suficiente para que Pablo Motos la invitara a visitar El Hormiguero.

Demostró una vez más que es una de esas chicas naturales, humildes y cercanas que transmiten muy buen rollo y buena prueba son los cinco momentazos que nos dejó en su paso por el hormiguero más famoso de la tele.

#CON LAS TWIN MELODY

Aitana y Paula Etxebarría, más conocidas como las Twin Melody, tienen su propia sección en el programa sobre virales de TikTok y Ana Mena se sumó a ellas para recrear uno de los challenge que lo está petando y que ya hemos visto hacer incluso a Shakira.

Antes de demostrar que ella, y no Pablo Motos, es capaz de distinguir a las gemelas, se aprendió el paso de este viral que luego hizo cuando el artista que canta la canción apareció en escena. Sí, Karetta el Gucci puso la música en directo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero) el 15 Oct, 2020 a las 2:01 PDT

#EL TAMPÓN DEL QUE HABLAN EN REDES

Durante su momento con las Twin Melody, hay un instante en el que Ana Mena se sujeta el vestido ajustado que llevaba puesto, por la parte de abajo, y se ve que cae un objeto blanco que acaba rondando hasta debajo de la mesa de las entrevistas. En seguida las redes se hicieron eco de lo sucedido y se empezó a hablar del tampón que parecía que se había caído mientras hablaba.

¿Qué se le ha caído a Ana Mena ? https://t.co/AJQE0F5X1r — aMENzing (@aMENzing_) October 15, 2020

#CHICA ALMODÓVAR

Puede que no todos lo recuerden, pero Ana Mena fue chica Almodóvar y no dudó en contar cómo fue el momento de conocerle. “A los 13 años fuiste chica Almodóvar interpretando a la hija de Antonio Banderas en la película La piel que habito y donde cantabas un tema en portugués", introdujo el tema Motos.

“Me llamaron porque necesitaban una chica que cantara aparte de actuar. Me citaron un día en la casa de Alberto Iglesias, que era el encargado de la banda sonora de la película, y me pidieron una canción en portugués", empezó contando ella. “Me aprendí cómo se pronunciaba todo con Google Translator para hacerla como si fuese un loro, pero ahora mismo, si me dices que cante el tema, no podría".

Grabó la canción y un mes después la citaron en el despacho del propio Pedro Almodóvar. “Recuerdo que se estaba comiendo una piña gigante y fue muy majo conmigo. Me pidió que le cantara la canción que había grabado hacía un mes. Se portó muy bien conmigo, estaba atento y le canté la canción en portugués. Me dijo que no creciera mucho porque me necesitaba para un papel de una niña de 9 años. Fíjate si le hice caso que me he quedado así", bromeó y contó entre varias interrupciones de Motos y las hormigas que se quedaron con el detalle de la piña.

#A TU VERA

Y hablando de Almodóvar, él fue el que consiguió que Rosalía cantara A tu vera en su última película. Ana Mena no es menos e improvisó a capella, en ese mismo momento, un fragmento de este clásico del cancionero español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero) el 15 Oct, 2020 a las 1:30 PDT

#DICOS DE PLATINO Y ORO

Y para dejar evidencia del éxito de Ana Mena en la música, Pablo Motos le entregó en directo el triple disco platino en Italia y el disco de oro en España que ha conseguido la cantante con A un paso de la luna, su colaboración con Rocco Hunt.

📀 @AnaMenaMusic consigue Disco Platino y Oro por la canción “A un paso de la luna” #AnaMenaEH pic.twitter.com/jlrr4nNlZb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 15, 2020

Se puede decir más alto, pero no más claro.