Matthew McConaughey podría ser el nuevo fichaje de Marvel

No es la primera vez que el nombre de Matthew McConaughey (El lobo de Wall Street) suena en los despachos de Marvel. El actor de True Detective y Dallar Buyers Club fue tanteado para interpretar a Ego en Guardianes de la Galaxia 2 (un papel que acabó en manos de Kurt Russell) y, al parecer, ha vuelto a ser contactado por los ejecutivos de Disney para ofrecerle un papel en la nueva Spider-Man 3 de Tom Holland.

¿En calidad de qué? Ahí las fuentes no están claras, pero el portal We Got This Covered, famoso por sus exclusivas, indica a que podría ser para el papel de Norman Osborn, el CEO de Oscorp, un supervillano al que quizás reconoceremos con el popular nombre de Duende Verde, el mismo al que interpretó Willem Dafoe en la Spiderman original de Sam Raimi y que ahora podría volver a enfrentarse en la nueva trilogía del Hombre Araña de este nuevo MCU.

Lo cierto es que esta nueva parte de Spider-Man está generando muchas expectativas entre los fans marvelitas. Recientemente supimos que Benedict Cumberbatch (Sherlock) se iba a sumar al reparto de la película en el papel de Doctor Extraño, quien ejercerá de mentor del hombre arácnido y lo que supondrá el primer cruce cinematográfico de estos dos personajes.

Marvel también adelantó que Jamie Foxx (Django Desencadenado) recuperaría el papel de Electro, un personaje a quien ya conocimos en The Amazing-Spiderman 2, solo que ahora en vez de lidiar con Andrew Garfield tendrá que hacerle frente al bueno de Tom Holland.