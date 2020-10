El sorprendente mensaje de Andrés Calamaro tras decir que Queen es “el grupo más inflado de la historia”

"La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida", cantaba Ruben Blades. Y esto mismo le ha pasado a Andrés Calamaro, quien, hace unos meses encendió un acalorado debate rockero en redes al afirmar que Queen era "uno de los grupos más inflados de la historia" y ahora él mismo afirma que va a grabar una canción con Brian May, miembro del grupo británico, Queen.

"No puedo abundar en detalles. De ahora en más, va a ser mejor si no comprimo el relato en dos frases, pero... es muy posible que comparta una grabación con Brian May. No puedo confirmarlo pero parece posible, qué bonita paradoja, sin dudas merecida", escribió el músico argentino en su cuenta de Twitter.

La incertidumbre y el asombro se adueñó de las redes sociales por lo que el ex integrante de Los Rodríguez tuvo que desvelar alguna pista: "Es un We Are The World... pero no sé quiénes somos los 'We'", dijo bromeando. A continuación, en otro post dió algunas pistas más: "Es una grabación conjunta, con muchos invitados y músicos... por una buena causa. Que desconozco. Vamos a ser muchos músicos, incluyendo una orquesta. Cuando se confirme Brian, cantamos victoria", escribió Calamaro.

Con esta irónica situación, los twitteros no perdieron la oportunidad de hacer uso de su sentido del humor y las redes volvieron a ardar en tono jocoso. Uno de ellos bromeaba: "Espero que hagan una canción sobrevalorada", a lo que el cantante respondió: "Que sea una de Beethoven!!"

Otro le comentó: "Gran guitarrista... ¿en qué banda tocaba?", y el argentino contestó: "God Save The Queen". Además, agregó datos sobre la presunta cita musical: "Mañana voy a grabar mi parte y pregunto más detalles. Huele a concordia, no sé exactamente el motivo extramusical ni quién más canta conmigo. Cuando Brian esté confirmado, lo celebramos en el Támesis Jubilee".

Parece ser que el argentino le tendrá que explicar al británico a la cara por qué piensa que Queen está sobrevalorado y a ver si después de grabar este tema con él, Calamaro cambia de opinión.