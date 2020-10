Nicky Romero estrena ‘Nights With You’ en una nueva etapa profesional

El lanzamiento de un nuevo proyecto musical es siempre un motivo de celebración, pero si detrás hay una razón aún más importante, la celebración se multiplica. Y si no que se lo digan a Nicky Romero, que no solo ha lanzado su tema Nights With You, sino que además lo ha hecho para estrenarse con su nueva casa de discos: Universal Music.

El DJ nos deleita con un tema dance de ritmos más suaves y con el sonido de un piano para convertirse en la banda sonora perfecta de cada una de nuestras noches. Aunque no es la primera vez que el artista se atreve con una fusión de estilos, ya que ha demostrado a lo largo de su trayectoria siempre ha experimentado con sus diferentes influencias musicales.

"Nights With You es una canción que me ha encantado desde el primer momento en que terminé la demo. Pasamos por muchas versiones de este disco, pero cuando llegaron las cuerdas acústicas, supe al instante que teníamos algo especial. A veces, para obtener los mejores resultados y sacar a la salida de la magia, ciertos elementos de una canción necesitan ser preservados como crudos", explica Nicky.

"El equipo de Univeral Musica es muy cuidadoso y ha sido muy flexible en la forma en que cuidan a los artistas en 2020, particularmente en la música dance. Siento que me entienden como artista y no intentan poner una caja alrededor de la creatividad", confiesa Romero.

Del DJ hemos escuchado verdaderos hits que han acabado protagonizando nuestras sesiones más bailongas. Algunos de ellos son Legacy, I Could Be The One con Avicii o la larga lista de remixes con otros artistas que han formado parte de su discografía. David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo y Rita Ora son solo algunos de los que forman parte de esta amplia lista.

Y tú, ¿estás dispuesto/a a pasar tus noches acompañado/a de la música de nuestro protagonista?