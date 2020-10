Joel Corry, nominado como Mejor Productor Dance en Los40 Music Awards

Desde pequeño, el dj y productor Joel Corry supo que su vida no cabía en ningún horario. Sus pasiones eran demasiado animadas como para estar encerradas en ningún libro y su dedicación a la música era lo que siempre le impulsaba a seguir hacia delante. Su entrega y dedicación es lo que han hecho que hoy sea uno de los artistas nominados a Los40 Music Awards como Mejor Productor Dance.

El género musical Uk Garage fue su primer amor y fue esta categoría musical la que marcó sus días y sus noches, pues cada viernes después de cenar, Corry y su hermano, que también era dj de Garage y formaba parte del grupo The Reckless Crew, escuchaban acurrucados horas y horas a Dj Ez en una cadena de radio.

Cada centavo que conseguía lo invertía en mejorar en su pasión tanto es así que con tan solo 15 años, montó una discomovil con un amigo de la escuela, idea que tuvo debido a su pasión por los clubs nocturnos londinenses y su integración en el género musical drum'n bass.

Cuando Joel cumplió 18 años, ya contaba con una multitud de personas que esperaban expectantes sus actuaciones y, enseguida, consiguió agenciarse un hueco entre los prestigiosos clubs de Mayfair, al oeste de Londres. No sólo esto, Joel nunca dejó de experimentar con nuevos ritmos y nuevas percusiones pero, tras conseguir su título en Música en la Universidad de Bucks, se apoderó de él una sensación de incertidumbre ante su imparable pero inestable carrera de Dj.

Nunca dejó su pasión pero esta preocupación le impulsó a explorar algo más estable, metiéndose de lleno en el mundo de la producción televisiva. Tras un año de duro trabajo, siendo el primero en llegar a un set y el último en irse. Este esfuerzo y constancia le otorgó un pase directo a MTV. Su carrera como Dj comenzaba a despegar, con reservas en clubs de todo el país, centros turísticos europeos y australianos... Es en 2015 cuando lanza su debut, Back Again en Ministry of Sound Australia.

A pesar de sus éxitos, un viaje a Ibiza le hizo cambiar la manera que tenía de concebir la música y abrió sus oídos a sonidos más subterráneos. Patrick Topping, Sonny Fodera y Defected se convirtieron en inspiraciones clave a medida que se alejaba del extremo comercial del espectro musical. Joel se dio cuenta de que quería tocar buena música antes que nada en el mundo.

Esta pasión fue su guía y su foco. "Entre en modo máquina. Todo lo que hacía era comer, dormir y respirar como Dj y productor", afirmó el artista, que aprovechaba cualquier oportunidad para superarse y lograr sus objetivos.

Sus grandes hits que han batido récords

Como no podía ser de otra forma, sus esfuerzos dieron sus frutos y en unos años, consolidó su puesto en una cadena de radio donde impresionaba con sus sets de alta energía. En 2018 lanzó el temazo Good as gold con la participación de Hayley May. Los himnos, Fallen y Sorry siguieron poco después.

Pero todo tiene un principio y un final, y a veces, este sentido se invierte. Mientras Joel tocaba algún tema garage en su estudio, el dj decidió volver a sus raíces y hacer una nueva versión de Sorry con la voz femenina de Hayley May, este nuevo tema batió récords y fue la pista más registrada en la aplicación Shazam en tan solo 24 horas.

Y este año, Joel Corry se propusó llenar el mundo de energía y adrelina con sus nuevos hits: Lonely y Head & Heart, dos temas que marcan tendencia allá donde suenan y guardan la estética audiovisual de los pubs londinenses y es que Joel recuerda así esa etapa de su vida dando tumbos por los clubes ingleses: "Crecí en clubs y todavía tengo el mismo entusiasmo ahora tocando frente a la multitud que hace 15 años", dijo, "cuando llego a esa zona, todo lo demás que hay en mi vida parece desaparecer". Joel Corry ha dedicado su vida a la música dance y todavía le queda mucha más vida que dar.