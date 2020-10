Así se preparan los participantes de la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020 (España)

Vivir como público la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos es una experiencia única. Pues imagínate hacerlo como participante. ¡Menudo subidón de adrenalina!

Esto es algo que experimentarán 21 gallos durante los días 16 y 17 de octubre en La Última Oportunidad y la Final Nacional española del 2020. Por nuestra parte, y de la de sus miles de seguidores, estaremos al otro lado de la pantalla para no perdernos una sola rima.

Entre los que medirán su talento frente a sus compañeros se encuentran Skone, Sara Socas, Gazir y Blon, quienes deberán sacar a relucir su ingenio para hacerse con su pase a la Nacional. Son conscientes de que es todo un reto, y es por ello por lo que han aprovechado cada minuto de los días previos para prepararse y sacar sus mejores versiones.

LOS40 hemos charlado con nuestros protagonistas acerca del entrenamiento que realizan antes de enfrentarse a este gran evento. Por supuesto, las rimas y la improvisación son dos elementos protagonistas de este proceso. Aunque se han visto obligados a adaptarse a las medidas de seguridad y sus respectivas restricciones.

En el caso de Skone, asegura que se ha visto obligado a retomar sus entrenamientos después de haber salido de las competiciones más rutinarias. "Rapeo mucho en privado, por Discord porque no nos podemos juntar. Rapeo cada día, en verdad. Llevo sin hacer esto muchos años porque cuando tienes tantos eventos, el entrenamiento era el rodaje en sí. Ahora que no estoy rodando, tengo que entrenar, y me veo súper bien, súper ágil mentalmente. Estoy explorando un poco mis propios límites", explica.

Blon coincide con su compañero, aunque él tiene su propia técnica. "Haciendo mucho freestyle, no queda otra. Al final el evento es improvisación y yo improviso en casa. Me pongo mis palabras, mis temáticas y mis cosas para improvisar y llegar fresco. Así cuando me aparezcan pues tengo las ideas más claras y así puedo desarrollar conceptos", señala.

Para Sara, no solo la improvisación y la agilidad mental es importante de cara a una competición. Trabajar en la psicología también es esencial. "Creo que algo muy importante que he hecho este año es concentrarme en la relajación y en tener la mente tranquila. Yo soy una persona que con nervios funciona muy mal, como que en vez de darme adrenalina, me frena. Sin embargo, cuando estoy tranquila, disfrutando y solamente pensando ‘Vale, yo sé hacer esto. Me he visto en casa haciendo esto, me he visto con colegas haciendo esto y sé perfectamente que soy capaz’ es cuando le doy más duro", explica.

Aunque Gazir asegura que la clave de la preparación es unir ambos conceptos: el psicológico y el práctico. "Intento rapear bastante para estar bien entrenado, rodado y salir fresco. Intento concentrarme y saber cómo manejar los nervios en ese momento, estar muy mentalizado. Hago entre entrenamiento mental de saber concentrarme hasta entrenamiento más práctico de estar rapeando aquí en la habitación", dice el asturiano.

Ingenio, agilidad mental y mucha concentración es lo que se necesita para enfrentarte a un evento de tal magnitud. No hay duda de que nuestros protagonistas cuentan con todos estos elementos, pero trabajarlos es una parte fundamental del proceso que los acerca aún más a la victoria.

¿Cuál es tu favorito/a?