Blas Cantó se pone nostálgico y dedica un post a Auryn: “Todo lo bueno que nos ha pasado”

No hay nada como una buena boyband para despegar en la industria musical. Tenemos claros ejemplos de ello: NSYNC, Backstreet Boys, One Direction… y en España, ¡Auryn!

El grupo compuesto por Blas Cantó, David Lafuente, Carlos Marco, Dani Fernández y Álvaro Gango se convirtió en todo un fenómeno. Canciones como Saturday I’m in love, Heartbreaker o Who’s Loving You? Forman parte de la adolescencia de miles de personas. ¡Y no nos extraña!

Pero llega el punto en toda boyband de tomar caminos diferentes y crear tu propia música. En 2016, tras siete años llenando conciertos juntos, los chicos anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, fue un jarro de agua fría para sus fans.

Ahora, cuatro años después, Blas Cantó ha querido rendir un pequeño homenaje a esa etapa de su vida. El intérprete de Universo ha compartido una imagen con sus más de 300 mil seguidores y seguidoras de Instagram donde aparece junto a sus ex compañeros en una foto promocional de su primer disco: Endless Road, 7058.

En la foto vemos a los cinco chicos, súper jovencitos, posando ante la cámara. Hay que tener en cuenta que esa imagen es de 2011, por lo que los looks y el aspecto de los integrantes ha cambiado mucho desde entonces.

“4 años. Y todo lo bueno que nos ha pasado... Y tú, ¿de dónde vienes?”, ha escrito el cantante junto a la imagen haciendo referencia a lo bien que les ha ido tomando caminos distintos.

Por supuesto, algunos de sus compañeros no han tardado en comentar la publicación:

Dani Fernández: 🤘🏻

Carlos Marco: “Maigod”

También los fans, que han llenado el post de comentarios pidiendo un reencuentro del grupo: “Un reencuentro, por dios, me mata”, “Fue una de las etapas que mejor recuerdo de mi vida, gracias por todo lo que hicisteis”, o “¿Cuándo volverá Auryn?”

¿Qué ha sido de los miembros de Auryn?

Durante estos cuatro años, los integrantes de Auryn han tomado distintos caminos.

Blas Cantó lanzó su primer disco, Complicado, en 2018. El murciano se ganó un hueco en solitario en la industria gracias a temazos como Él no soy yo o No volveré a seguir tus pasos. Además, este 2020 iba a representar a España en Euovisión con Universo.

Dani Fernández también ha triunfado por todo lo alto gracias a Incendios, su primer disco en solitario, donde demuestra que es uno de los cantautores con más talento del panorama nacional.

Carlos Marco, por su parte, pertenece al grupo Mantra. Tras lanzar un álbum en solitario en 2017, el artista decidió juntarse con Paula Pérez y Charly Weinberg para crear una banda fresca de pop.

David Lafuente ha probado suerte en la música urbana con singles como Hagamos el amor y Acércate. Álvaro Gango, por su parte, ha decidido alejarse (de momento) de los micrófonos. Eso sí, no sabemos si en un futuro decidirá probar suerte en la música en solitario.