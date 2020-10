Antonio Orozco y Eva González paran el tiempo en ‘Entre sobras y sobras me faltas’: Mira el vídeo y la letra

Antonio Orozco ha puesto en marcha su propia Aviónica, la que nos va a hacer volar a muchos cuando podamos escuchar íntegramente su nuevo disco, el que lleva este título. Hay que esperar todavía a finales de mes, pero nos ha dejado un aperitivo, Entre sobras y sobras me faltas.

Una balada de las que ponen los pelos de punta, de las que te hacen reflexionar y entender las prioridades de la vida que no siempre las tenemos presentes. Es cuando ya es tarde cuando nos ponemos a recapacitar en lo que faltó.

Él ya ha asegurado que se trata de uno de los temas, si no el más, importante de su carrera. Está convencido de que va a suponer un punto de inflexión y puede que no se equivoque. En los últimos años su vida ha cambiado radicalmente y los sucesos familiares que han golpeado su realidad le han hecho valorar el presente y lo importante. Y sí, la pandemia es una tragedia para todos, pero él se ha quedado con lo bueno.

“Este momento que tiene muchas cosas malas también ha traído algunas buenas. Yo, por ejemplo, casi siempre estoy viajando, de arriba abajo y, de repente, estar en casa, me ha permitido conocer cosas que antes no había tenido oportunidad de descubrir. Yo he estado con mi hijo en lugares en los que no había estado antes y no hablo de moverme de mi casa. He podido estar con él y aprender con él en muchos sitios que no habíamos conocido antes”, nos contaba en un encuentro con LOS40.

Buena compañía

Y parece que es cierto eso de que la energía positiva atrae energía positiva porque no pasan de sucederla cosas buenas. Un disco a punto de estrenarse, un hueco en la televisión y amigos que le muestran todo su apoyo.

Eva González ha querido acompañarle en el vídeo de esta canción tan importante para él. “Es una técnica aplicada super interesante y vanguardista, básicamente todo se paraliza a excepción de las cosas importantes de la vida y hemos tenido el gusto de contar con la colaboración de la que se ha convertido en una gran amiga en los últimos tiempos. Por cuestiones de trabajo estamos compartiendo mucho tiempo”, explicaba el cantante.

Y sí, se nota que la amistad es de las buenas, no hay más que ver las risas y complicidad que transmiten en el vídeo.

"Mi querido amigo, ha sido un lujo emprender este viaje a tu lado. Me siento muy afortunada desde el primer día hace ya como 7 u 8 meses que pude escuchar por primera vez #entresobrasysobrasmefaltas. Ahora solo faltan un par de horas para que la grites al mundo y está poesía tan bella pertenezca a todos los que admiramos como músico. Yo tengo la suerte además de admirarte y quererte como persona. Gracias @antoniorozco10 Y a todos vosotros espero que disfrutéis y sintáis esta belleza de canción como lo hacemos todos los que ya la conocemos", escribía en sus redes la presentadora poco antes del lanzamiento.