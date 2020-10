Así predijo David Bowie el auge de las redes sociales en 1999

Además de haber sido un gran músico y de experimentar con varias disciplinas, además de convertirse en una gran influencia para muchos de sus seguidores, David Bowie fue un pionero. Además de criticar el racismo que existía en el mundo de la música a principios de los años 80 y de utilizar Internet como vehículo para dar a conocer su música, el músico también exploró, mucho antes de que aparecieran, el poder de las redes sociales.

BowieNet, lanzado el 1 de septiembre de 1998, se llamó el propio proveedor de servicios de Internet del Duque Blanco. El cantante, con su visión pionera, vio el florecimiento de Internet como algo maravilloso y poderoso al mismo tiempo. Ya lo dijo en una entrevista en 1999: "Internet es ahora, lleva la bandera de ser subversivo y posiblemente rebelde. Caótico, nihilista". Durante la charla, Bowie también habla de la "desmitificación entre la audiencia y el artista", que cree que es una de las herramientas más poderosas de Internet.

Por solo 10 libras al mes, no solo podía tener acceso a Internet de alta velocidad, fuera lo que fuera en 1998, sino también al propio artista. Un comunicado de prensa de la época sugería que los usuarios tendrían una conexión directa con "David Bowie, su mundo, sus amigos, sus fans, incluidos chats en vivo, transmisiones de video en vivo, salas de chat y tableros de anuncios". En 2020, podemos mirar hacia atrás con una gran dosis de escepticismo. Al fin y al cabo, llevamos 22 años en Internet, descubriendo sus luces pero también sus sombras, que en muchos casos hacen de la Red un lugar aterrador.

En 1999, como parte de la promoción de su álbum Hours, Bowie contó en otra entrevista que hablaba en secreto con sus fans a través de BowieNet: "Al menos dos o tres veces por semana, entro en las salas de mi web, de forma anónima en general, pero a veces tengo un nombre por el que me conocen". Ese alias sería Sailor, un apodo apropiado para la cantante. Usaría este canal para compartir las novedades de Bowie, así como para responder las consultas de los fans, e incluso proporcionaría críticas entusiastas de los nuevos lanzamientos: Arcade Fire's Funeral obtuvo una respuesta sorprendentemente buena. Pero principalmente, solo lo usó para estar más cerca de sus fans.

"Participo mucho más de lo que creen. Sí, tengo varias direcciones, por lo que sería muy difícil para ellos... Sé que algunos de ustedes saben cuáles son", dice con una sonrisa. Pero aquí Bowie no solo predice así el aumento de la comunidad de las redes sociales, sino también el valor de una comunidad en línea. "No, ese es el punto", dice, "creo que debido a que se ha producido una especie de sentimiento de comunidad, uno no se convierte en el centro de todo". Él reflexiona: "Es increíble lo mucho que te metes en sus vidas y descubres lo que están haciendo y lo que les interesa además de ser parte de BowieNet".

El cantante fue capaz de ver el florecimiento de comunidades que pueden proporcionar las redes sociales. Si bien las plataformas no son ni de lejos perfectas, es difícil ignorar la capacidad de Facebook, Twitter, Instagram y otros para conectar a perfectos desconocidos por intereses mutuos. Son los cimientos sentados por innumerables salas de chat de Internet y una que Bowie tomó rápidamente como una pieza vital de su propio fandom.

David Bowie, delante de un ordenador en 1994. / The LIFE Picture Collection via Getty Images

El entrevistador está de acuerdo en que "debería estar orgulloso", y sugiere que Bowie había logrado lo que se había propuesto: crear una comunidad. "Es como una comunidad virtual. Hay algo agregado al no saber realmente quién es la otra persona en realidad y solo tener un sentido de esa persona, es casi metafísico. Es un sentimiento extraordinario. Lo disfruto mucho porque no entiendo del todo y siempre he disfrutado las cosas que no entiendo", decía el músico.