Así nació la profunda enemistad que existe entre Elton John y Rod Stewart

Son dos grandes artistas que tienen una dilatada e importante carrera a sus espaldas. Ambos recibieron la distinción de sir por parte de la Corona británica y únicamente se llevan dos años. Elton John y Rod Stewart disfrutaron de todas estas y más cosas que los unen como amigos durante muchos años, pero hoy en día ya no queda nada de eso. Ambos artistas no se pueden ni ver, y el enfrentamiento entre ellos se ha intensificado después de las últimas declaraciones de John en su autobiografía, Yo, Elton John.

Pero la historia viene de lejos. Las malas lenguas dicen que llevan 50 años sin soportarse, fingiendo en algunos momentos para favorecer la carrera de ambos. Sin embargo, el verdadero conflicto surgió en 2018, cuando Elton John anunció una larga gira mundial después de la cual se despediría para siempre de los escenarios. Rod Stewart reaccionó a este anuncio criticándolo: "Decir 'me voy a retirar' suena a querer vender entradas... Es deshonesto. Eso no es rock and roll", y agregó: "Yo nunca hablé sobre la jubilación, y si me retiro, no voy a hacer un anuncio. Simplemente me desvanezco".

Steawart hizo estas declaraciones en el programa de televisión de Andy Cohen, Watch What Happens Live, y también tuvo tiempo para referirse a un incidente que ocurrió en uno de sus conciertos, en los que John echó enfadado del escenario a un fan que subió y empezó a tocar el teclado. "Entiendo a Elton de alguna manera, pero esas cosas no me importan. Me encantan las personas que suben al escenario, siempre te echas unas risas".

Poco después, en una nueva entrevista, Stewart habló sin tapujos sobre el enfado, y expuso su deseo de acercarse al que en otra época fue un gran amigo. "Quiero mucho a Elton, pero no nos hablamos ahora. Tuvimos una pelea porque critiqué su gira y dije que era un robo de dinero", dijo confirmando el motivo de la bronca. "Le envié un correo electrónico y le dije: '¿Qué? ¿Otra más, querido?', y no me contestó nada", aseguraba.

Así nació la profunda enemistad que existe entre Elton John y Rod Stewart

De nuevo se refirió a John el pasado año, después de ser preguntado acerca de su propia retirada de la música. "Tengo buena salud. Me metí en muchos problemas por hablar mal de Elton John, porque él ya dijo que iba a hacer más conciertos después del 300. O sea, todos nos tenemos que retirar en algún momento, pero ahora mismo eso está muy lejos de mi. Me estoy divirtiendo mucho", dijo el músico.

John no se ha referido nunca en público a este tema. Sin embargo, el músico se ha tomado la revancha con la publicación de su autobiografía, Yo, Elton John, en la que cuenta su versión de los hechos. "Cuando criticó mi gira de despedida no sentí que necesitara una conferencia sobre el espíritu salvaje del rock and roll, especialmente de alguien que había pasado la mayor parte de la última década canturreando el Great American Songbook y Have Yourself A Merry Little Christmas. Es más, pensé que tenía mucho descaro, quejándose de que yo promocionaba una gira mientras él estaba sentado en un programa de televisión promocionando su propia gira".

Rod Stewart y Sir Elton John actúan en el Grand Hotel Casino de Las Vegas en 2002. / KMazur/WireImage

Veremos ahora si Stewart contesta a estas nuevas declaraciones del que fue su amigo y continúa la guerra abierta entre ambos.