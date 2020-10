Anuel AA en pie de guerra: “Pienso mucho en el género, siento que se ha vuelto un circo lleno de payasos”

Anuel AA es de esos artistas emergentes del urban latino que no duda en meterse en polémicas. Tiene casi tantos fans como detractores que le meten mucha caña. Últimamente le han llamado hipócrita por su relación con Tekashi 6ix9ine.

En el pasado sacaron varios temas juntos y se apoyaban el uno al otro. Pero parece que ahora las cosas no van tan bien entre ellos. Por lo visto, el rapero siente que su antiguo colega le ha dado de lado ahora que está preso, una situación por la que Anuel AA también ha pasado.

No sabemos si esta polémica ha provocado sus últimas palabras, pero están dando que hablar. El ex de Karol G ha publicado una foto de payaos que, a priori, no se entendía. Pero la explicación que la acompañaba, ha dejado todo claro.

“Que decepción que miro esta foto y por más que no quiera pienso mucho en el género, siento que se ha vuelto un circo lleno de payasos!!!!!!!! Y NO SON TODOS, hay mucha gente SERIA, BUENA Y TRABAJADORA Y LUCHADORA QUE QUIERO MUCHO Y QUE RESPETO, PERO LA REALIDAD ES QUE HAY MUCHOS MÁS PAYASOS!!!!!!!!! “, escribía como recadito a sus compañeros de género.

Y ahí no quedaba la cosa porque tenía algo más que decirles y aconsejarles: “Hagan mas música, ayuden más al mundo!!!!!!!! NO SE CANSAN DE HABLAR TANTA MIERDA DE EMBUSTE????? Está claro que debemos llevar un mensaje positivo, pero no hay nada más TONTO Y FALSO que ver gente haciéndolo solo por verse bien y por ganarse más fanaticada a base de una mentira cuando yo sé que no son reales ni tienen esos buenos ideales, mientras hay gente que sí cree en esos MENSAJES positivos y viven a través de esos ideales!!!!!!!”.

Está claro que no está muy conforme con las cosas que dicen sobre él. No admite que haya dado la espalda a nadie, incluido Tekashi aunque no lo haya mencionado. “SIEMPRE PREGÚNTENSE PORQUE ANUEL ESTA SÓLO ?????? Y PORQUE TANTOS BOCHINCHES DE QUE ANUEL ESTO O ANUEL LO OTRO????? ANUEL LE DIO LA ESPALDA A QUIEN????? A MÍ NADIE, PERO NADIE, ME HABLEN DE LEALTAD NI DE NA EN VERDAD QUE EL 95% DEL GÉNERO NUNCA HAN VIVIDO TODA LA MIERDA QUE YO HE VIVIDO!!!!!!”, arengaba.

Y parece que estaba lanzado porque también ha tenido unas palabras para sus seguidores, que aquí no se ha librado ni el apuntador. “Y A MIS FANÁTICOS QUE SON RHLM DESDE EL PRIMER DIA RECUERDEN QUE TENGO UNA PROBATORIA QUE ES BIEN ESTRICTA!!!!!!!! HAY MUCHAS COSAS QUE YO HACÍA Y DECÍA ANTES QUE AHORA MISMO NO PUEDO POR LA PROBATORIA!!!!!!!! SOY LIBRE EN CUERPO PERO NO EN MENTE!!!!!!! QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS, A LOS BUENOS Y A LOS MALOS TAMBIÉN...”, explicaba.

Y parece que sigue obsesionado con esa idea de que hay muchos que le copian. “Hace 2 meses anuncie un álbum de trap, HACE 2 MESES... AHORA MIREN CÓMO EMPIEZAN A SACAR ÁLBUMS DE TRAP!!!!!!!”, ponía de relieve. Palabras así han provocado un aluvión de comentarios tanto apoyándole como uniéndole a ese circo de payasos. Eso sí, no da ni un solo nombre.