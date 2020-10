A Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Johan Cruyff o Franz Beckenbauer les une una misma pasión y no sólo me refiero al mundo futbolístico. Más allá del balón y a pesar de que son algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, todos ellos guardan otra afición en común: la música.

El periodista y escritor, Guillermo Knoll, autor del libro, La música y el fútbol recopiló los casos más curiosos y divertidos de algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol y que también se animaron a hacer sus pinitos en el mundo de la música.

El delantero argentino, Maradona, no sólo era un as en el campo de fútbol, también sobre los escenarios. De hecho, él mismo demostró sus dotes como cantante en varias ocasiones. Maradona cantaba tango, un himno para todos aquellos que sueñan con triunfar en el fútbol y llegar al mundial. No sólo esto, el delantero también grabó varias canciones con el dúo Pimpinela como una que recibe el nombre de Querida amiga.

Estrellas del fútbol que también quisieron meter gol en la música

Mundialmente conocido por sus extraordinarios dribles, el exfutbolista brasileño, Ronaldinho Gaúcho exhibió sus habilidades como rapero en una colaboración especial con Jorge Vercillo en la que criticaban la corrupción que asolaba a Brasil. En el comienzo de la pieza, se ve a Ronaldinho tocando tambores y entonando suavemente el coro de la canción, pero luego se lanza un solo de rap durante unos treinta segundos. ¡Todo un hombre polifacético!

El sevillano, Sergio Ramos también quiso dejar su huella entre notas de flamenco, una de sus canciones, en colaboración con Demarco Flamenco, compusieron un himno recordando el mundial de 2010 en el que España se proclamó ganadora absoluta. Un momento que quedó grabado en el corazón de todos los españoles.

Pero para Knoll, uno de los casos más curiosos e icónicos emblemáticos es el del delantero Just Fontaine, máximo goleador en la historia de los Mundiales con 13 tantos en Suecia 1958 con la selección francesa. Se retiró del mundo del balón joven y se dispuso a grabar algunas canciones, de hecho tiene varios discos. Tal era su éxito que le llamaban el "Sinatra francés".