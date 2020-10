De J Balvin a Ava Max: las 40 canciones de la lista, en vídeo

Aunque esta semana ocupa el puesto de farolillo rojo precisamente con Rojo, J Balvin es protagonista esta semana en la lista porque mantiene su doblete: también figura con Un día (one day), junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy (#4). La presencia de artistas colombianos es profusa en el chart; nada menos que siete parceros aparecen actualmente en él: Balvin, Maluma, Camilo, Morat, Juanes, Karol G y Sebastián Yatra. Con Balvin se inicia el repaso en vídeo que tienes en la parte superior de esta página. Y termina, como no puede ser de otro modo, con el número uno de Ava Max y Kings & queens. Tony Aguilar también recuerda las dos canciones que han abandonado la lista: Como si fueras a morir mañana, de Leiva, y ILY (I love you baby), de Surf Mesa y Emilee. Dale al play y disfruta.