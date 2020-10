Los espeluznantes sombreros que están triunfando en redes ¿Te gustaría tener uno?

No hacía falta que llegase ninguna aplicación nueva para decirnos que los animales triunfan allá donde vayan con sus adorables ojos y sus curiosas poses. Todos somos conscientes, y el que lo niegue sabemos que miente, que no podemos rendirnos ante ellos cada vez que hacen una mueca o nos dan un poquito de cariño.

La devoción que sentimos hacia ellos, y su poquito de obsesión, no lo vamos a negar, ha hecho que siempre sean el centro de atención de nuestras fiestas o reuniones familiares, incluso algunos los han utilizado para el arte del ligoteo.

Esta realidad, que ha sido hasta el argumento de numerosas películas de todo el mundo, ha ido un paso más con la llegada de las redes sociales. ¿Quién no se queda embobado viendo un vídeo tras otro de adorables mascotas? Si no te pasa probablemente no seas de este mundo.

Pero no solo eso, nuestros compañeros de vida ahora se han convertido en auténticas estrellas de internet, sin ellos saberlo. Estos simpáticos seres cuentan con perfiles verificados, y con miles y miles de seguidores.

Sus fotos con zapatitos y jerseys en invierno, y con gafas de sol en verano, han conseguido que arrasen en las redes, y como sucede con las estrellas, hasta les han salido imitadores. Su poder es tal que han conseguido tener casi tanta influencia como Ester Expósito o Cristiano Ronaldo.

Si Instagram consiguió que todos siguiéramos a alguna mascota, la red social de moda, TikTok, no podía quedarse atrás. Una de sus usuarias ha enamorado a todos los seguidores con Sonya, su gato. La dueña ha conseguido que su mascota se convierta en una estrella tiktokera gracias a los sombreros que hace con el propio pelo que pierde su mascota.

Además de estos sombreros tan cucos, su cuenta acumula miles de me gusta y visualizaciones gracias a los currados diseños de gafas que su dueña hace exclusivamente para Sonya. Si esto os parece poco, también prepara disfraces con frutas y cualquier elemento que tengan de por medio.

Y es que, como bien sabéis, nuestras mascotas se han convertido en nuestros mejores amigos, y ese amor por ello ha conseguido que salga todo nuestro ingenio y hagamos todo tipo de locuras por ellos.

