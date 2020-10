8 películas para conocer a Lily Collins, la protagonista de ‘Emily in Paris’

Lily Collins ha causado sensación tras convertirse en la protagonista de Emily In Paris, la nueva serie de Netflix sobre una joven que viaja a la capital francesa para trabajar en una empresa de marketing en la que se dedica a asesorar a los locales sobre cuáles son los "trucos americanos" que mejor funcionan de cara al público.

La producción ha sido un éxito, y aunque se le ha acusado de retratar de forma algo estereotipada las costumbres de Francia, en general ha sentado como una brisa de aire fresco en este 2020 tan turbulento. Las críticas han sido positivas, y la mayoría de elogios se han concentrado en la figura de su protagonista, Lilly Collins.

Pero ¿qué sabías de esta actriz de 31 años? ¿De qué nos sonaba tanto su cara? En LOS40 hemos hecho un repaso a su trayectoria profesional y a sus trabajos más destacados.

8. El sicario de Dios

Vale, quizás no sea la mejor película de ciencia-ficción del siglo, pero en ella pudimos disfrutar de un western postapocalíptico futurista sin más pretensiones que el puro entretenimiento. Vampiros, sacerdotisas, guerreros legendarios y mucha acción se unieron en esta película protagonizada por Paul Bettany (Los Vengadores) y Karl Urban (The Boys) en la que vimos a Lily Collins en uno de sus primeros papeles en cine. Breve pero intenso. Apuntaba maneras.

7. The Blind Side (Un sueño posible)

Este dramón basado en hechos reales sobre Michael Oher, un joven negro que es acogido por una familia blanca que le ayuda a triunfar en el mundo del fútbol americano, fue la primera vez que vimos a Collins frente a una cámara. Interpretaba a la hermanastra de Oher, la hija de Sandra Bullock. Nada mal para ser una veinteañera sin experiencia en cine.

6. Un invierno en la playa

Aquí Collins hizo de la hija de otro actor famoso: Gregg Kinnear (Mejor... imposible). Quizás este fue su primer papel realmente importante en una película. En Un invierno en la playa interpretó a Samantha Borgens, una interesante joven con grandes ambiciones intelectuales capaz de poner los puntos sobre las íes a cualquier hombre. ¡Abstenerse creacionistas!

5. Sin salida

A caballo entre El sicario de Dios y Un invierno en la playa, Collins fue de lo poco salvable de la deplorable Sin salida, el salto de Taylor Lautner al cine de acción. Aunque la película era bastante mala, no todos los días uno de los rostros más admirados de Crepúsculo se enamora de ti. Karen y Nathan nos dieron algunos momentos bastante intensos que todos recordaremos con encanto.

4. Los imprevistos del amor (Love, Rosie)

La química entre Taylor Lautner y Lily Collins en Sin salida debió despertar los sueños tórridos de los creadores de Los imprevistos de la amor, una comedia romántica que se inspiraba en la famosa novela de Cecelia Ahern. Aquí Collins fue la protagonista absoluta. Interpretó a Rosie, la mejor amiga de Alex (Sam Claflin), una joven que se queda embarazada y, en consecuencia, debe cambiar todos los planes que tenía previstos para su vida, aunque eso suponga traicionar sus sueños.

3. Extremadamente cruel, malvado y perverso

Lilly Collins y Zac Efron protagonizaron para Netflix este thriller inspirado en la figura del asesino en serie Ted Bundy y su novia, Elizabeth Kloepfer, una de las más firmes defensoras de su inocencia. Una película aterradora sobre un personaje oscuro y desequilibrado.

2. Hasta los huesos

El drama de una mujer anoréxica que sigue una nueva terapia poco convencional en un centro para personas que sufren trastornos alimentarios catapultó a Lily Collins a la primera línea de estrellas de Netflix. La plataforma produjo y distribuyó esta alabada película original y su éxito inspiró a la empresa para seguir contando con ella en sus producciones. En algunos momentos llegó a eclipsar a Keanu Reeves... y eso no se consigue todos los días.

1. Blancanieves (Mirror, mirror)

El papel más famoso de Lily Collins en toda su carrera, el que la puso en el mapa en millones de corazones de fans y le dio la oportunidad de trabajar con algunas de las mayores estrellas de Hollywood, entre ellas Julia Roberts (Pretty Woman), Armie Hammer (Call Me By Your Name) y Sean Bean (Juego de Tronos). Esta versión en clave cómica del cuento de Blancanieves fue todo un éxito y demostró que Collins también valía para ponerle rostro a una ambiciosa superproducción de cine.