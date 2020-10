Imanol Arias achaca al “karma” y a la mala suerte su situación con Hacienda

A principios de año conocimos que Imanol Arias y Ana Duato, la pareja protagonista de Cuéntame cómo pasó, estaban bajo la lupa de la justicia. En concreto, la Fiscalía pedía 32 años de cárcel para Duato y 27 para Arias por defraudar a Hacienda entre 2,7 y 1,9 millones de euros. Una cuantiosa suma de dinero que, dicho sea de paso, han devuelto en casi su totalidad.

Aunque el actor habla abiertamente de la situación –un escándalo que se enmarca en el conocido como caso Nummeria– y le resta importancia, lo cierto es que la mancha siempre quedará sobre su nombre. Además, esto no ha hecho más que empezar, pues el juicio aún no se ha celebrado y las penas de prisión y las multas de más de 10 millones de euros a las que se enfrentan siguen acechando a la vuelta de la esquina. Aunque si se les condena probablemente no pisen una celda, sí tendrán que pagar una cuantiosa suma de dinero.

"Esto lo tomo como algo que tengo que vivir", ha explicado el actor en una entrevista reciente para presentar su nueva obra de teatro, El coronel no tiene quien le escriba, una pieza inspirada en la novela homónima de Gabriel García Márquez que ha llegado el día 15 al Teatro Infanta Isabel de Madrid. "Hay un 85% de los actores y actrices de televisión que tienen el mismo problema", sentencia.

Lo más curioso de todo es que el protagonista de Cuéntame ha achacado esta mala racha a una cuestión de suerte y karma. "En mi carrera he tenido mucha suerte y algo de karma tendré que pagar", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press. Desde luego, ha sido un hombre afortunado, porque por cada capítulo de la serie más longeva de TVE cobrara una media de 72.000 euros por episodio. Y ya llevan más de 350 desde que la serie arrancó en 2001.

El artista, sin embargo, ha llamado a cumplir la presunción de inocencia y ha dicho que aún queda mucho recorrido por delante: "Esto es una larga espera", remacha. Finalmente ha recordado que esto quedará como una anécdota para los anales de la historia del cine español. "Algún día alguien dirá 'qué curioso, pasó aquello'".