Andreu Buenafuente y Bertín Osborne son dos de los presentadores más famosos de España. Mientras que el primero lleva años triunfando en Late Motiv de Movistar +; el segundo lo hace en Telecinco con Mi casa es la tuya.

Eso sí, parece que de momento no los vamos a ver juntos en pantalla, siendo entrevistados el uno por el otro.

Ha sido este lunes, cuando la actriz Concha Velasco acudió al programa de Buenafuente una semana después de grabar Mi casa es la tuya en Telecinco, cuando el presentador catalán ha aprovechado para confesar el motivo por el que Bertín no quiere acudir a Late Motiv.

Buenafuente le ha preguntado a la veterana actriz cómo está Osborne: “Estuvimos en Valladolid, está muy guapo. Es un poquito más alto que tú”. Concha ha asegurado que se ha quedado muy contenta con el resultado de las grabaciones: “Tenía miedo porque ya sabemos cómo es Bertín, pero estuvo maravilloso”.

Fue en ese momento cuando Buenafuente aprovechó para confesar la razón por la que Osborne no quiere acudir a su programa: “Le he invitado y no quiere venir. Parece ser que le sentó mal unos sketches que hicimos aquí”. Concha, que también participó en aquellos vídeos, ha asegurado al presentador que parece que a ella no se lo ha tomado en cuenta.

Se trata de unos sketches que grabó Andreu junto a su equipo donde se ve a un imitador de Bertín cocinando junto a una versión de Adolf Hitler. Estos vídeos fueron grabados tras que el presentador de Mi casa es la tuya respondiera que le hubiese gustado entrevistar al dictador para saber qué tenía ese tío en la cabeza.

Buenafuente explica la verdadera razón por la que Bertín Osborne no acude a su programa

En una entrevista que Bertín dio para El Correo en 2016 habló sin tapujos sobre lo mal que le habían sentado aquellos vídeos:

“Han cogido un trozo de una entrevista que me hicieron, lo han entresacado y no es lo que dije. Buenafuente me parece un absoluto miserable por haber hecho eso. Me preguntaron: ‘¿Qué entrevista te hubiera gustado hacer?’. Y, dije: ‘Ha habido muchos monstruos en el siglo pasado, pero el peor fue Hitler. Y una entrevista a Hitler, para ver lo que ese tío tenía en la cabeza, podía ser interesante’. Eso es lo que dije y así se publicó”.