Arturo Grao: DJ destacado de L0S40 Dance propone una playlist con lo mejor de la música electrónica

La música electrónica es ya, una extensión de la vida de Arturo Grao y por eso él es elegido como DJ destacado del mes en LOS40 Dance. 25 años de trayectoria en la escena española avalan a Grao y es que desde pequeño siempre supo que quería hacer disfrutar a la gente son su música electrónica y soñaba con pinchar delante de grandes multitudes.

Si cuando vas a una discoteca eres de los que están deseando que pongan techno de una vez, o si aguantas hasta pasadas las 5 de la madrugada dándolo todo esperando a poder demostrar tus dotes bailando música electrónica, la lista de reproducción que ofrece Arturo Grao está pensada especialmente para ti.

El dj de Los40 Dance repasa en orden cronológico los 40 últimos años de la música electrónica en todos sus estilos y variantes. ¡Sí, cómo lo oyes! 40 años de las mejores canciones en una playlist de 66 canciones que se convertirán en tu gran adicción y es que una vez que empiezas, no puedes dejar de escucharlas.

¡Sube el volumen y disfruta de temas como One Kiss de Dua Lipa y Calvin Harris, I Feel for You de Erick Morillo, Levels de Aviccii, Don't Let Me Down de The Chainsmokers o Knights of the Jaguar, entre muchos otros! Horas y horas de música ininterrumpida con canciones que te subirán la adrenalina y harán que no puedas dejar de bailar.

La lista de Arturo Grao es un viaje en el tiempo a través de miles de sensaciones y emociones. Los recuerdos de todas aquellas noches desenfrenadas dándolo todo en la pista de baile están aquí en su playlist, ¡No dudes en escucharla!

Recuerda que puedes encontrar esta playlist y mucho más repertorio musical en la APP de LOS40, dentro de la sección 🎵 Música, y vincularla a tu perfil para que la mejor música electrónica no deje de acompañarte a donde quiera que vayas. ¡Dale al play y deja que el beat inunde tus sentidos!