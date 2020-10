Karol G nos muestra las primeras imágenes de su próximo videoclip a lo Beyoncé

Las mujeres todavía tienen terreno que ganar en el urban. No han logrado tener la misma repercusión que el ámbito masculino, pero hay ejemplos que nos demuestran que no por falta de talento. De ahí que cuando una gala de premios no las tiene en cuenta, se abra el debate.

Y uno de esos bastiones es Karol G que sigue dispuesta a demostrar que ser mujer no es impedimento para llegar al gran público y reinar en este género que domina el terreno musical a día de hoy.

Mientras unos hablan de su ruptura con Anuel AA, ella se muestra en redes igual de poderosa que siempre. Hace unas horas publicaba una foto en modo veraniego. Bikini, cervecita y playita para una mujer que derrocha sensualidad y fuerza. Ella manda ese mensaje en el título de su nuevo tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 18 Oct, 2020 a las 2:02 PDT

Bichota, que es así como se llama, es un término utilizado en Latinoamérica que tiene varias acepciones dependiendo de quién y con qué significado se utilice. Ella, lo ha tomado por el sentido de mujer poderosa y no hay más que ver las primeras imágenes del videoclip que estrenará este 23 de octubre para darse cuenta de que viene pisando fuerte.

Le bastó una B y un pequeño audio en el que se preguntaba “quién viene por ahí” para revolucionar a sus seguidores que exigían que diera una explicación sobre la letra. Tardó poco en desvelar su nuevo título.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 19 Oct, 2020 a las 3:00 PDT

Empoderamiento femenino

De hecho, viendo las imágenes ha sido imposible no pensar en Beyoncé y Run the world (girls). Un ejército de mujeres (el de Karol G menos numeroso) donde el empoderamiento femenino toma protagonismo.

🚨🚨🚨🚨🚨 B I C H O T A is Cooming !!!!!!! pic.twitter.com/w2B0R6YGzT — BICHOTA (@karolg) October 19, 2020

Aunque ha recibido críticas, ella se siente bichota y no duda en defender su postura. Ella es quién es por lo que ha luchado, por su talento y por ser quién es, nadie le ha regalado nada y eso le hace sentirse bien.

¿Preparados para tanta fuerza?